Сім'я на Волині ледь не залишилася без даху над головою





Про це повідомляє



Пожежа трапилася у четвер, 1 лютого. О 04.44 до служби порятунку надійшло повідомлення про займання оселі.



Місцеві жителі ліквідували пожежу ще до прибуття пожежників.



Як повідомив головний інспектор Любомльського РВ ДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук, причиною пожежі стало порушення правил безпеки та експлуатації котла.



Пошкоджено три квадратних метри перекриття будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Вишнів Любомльського району горів житловий будинок.Про це повідомляє Район.Любомль Пожежа трапилася у четвер, 1 лютого. О 04.44 до служби порятунку надійшло повідомлення про займання оселі.Місцеві жителі ліквідували пожежу ще до прибуття пожежників.Як повідомив головний інспектор Любомльського РВ ДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту, причиною пожежі стало порушення правил безпеки та експлуатації котла.Пошкоджено три квадратних метри перекриття будинку.

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