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Сім'я на Волині ледь не залишилася без даху над головою

Сім'я на Волині ледь не залишилася без даху над головою
У селі Вишнів Любомльського району горів житловий будинок.

Про це повідомляє Район.Любомль.

Пожежа трапилася у четвер, 1 лютого. О 04.44 до служби порятунку надійшло повідомлення про займання оселі.

Місцеві жителі ліквідували пожежу ще до прибуття пожежників.

Як повідомив головний інспектор Любомльського РВ ДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук, причиною пожежі стало порушення правил безпеки та експлуатації котла.

Пошкоджено три квадратних метри перекриття будинку.

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Теги: пожежа, Любомль
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