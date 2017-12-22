До луцьких муніципалів їдуть ревізори. Підозрюють в службовому підробленні





Про це йдеться в



Слідчі поліції звернулася за дозволом, бо під час досудового розслідування встановили, що службові особи департаменту муніципальної поліції Луцької міської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою власного збагачення, вносять завідомо неправдиві відомості до бухгалтерських документів, щодо здачі на металобрухт демонтованих на території міста Луцька тимчасових споруд (гаражі, павільйони, торгівельні обєкти), які фактично реалізовують фізичним особам за готівку, а отримані від реалізації кошти, замість перерахунку до Луцької міської ради, привласнюють.



Це клопотання підтримав представник прокуратури.



Вислухавши учасників засідання, суддя Олег Ющук дав дозвіл на ревізію.



"Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів", - йдеться в ухвалі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд дозволив позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.Про це йдеться в ухвалі міськрайонного суду від 15 січня.Слідчі поліції звернулася за дозволом, бо під час досудового розслідування встановили, що службові особи департаменту муніципальної поліції Луцької міської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою власного збагачення, вносять завідомо неправдиві відомості до бухгалтерських документів, щодо здачі на металобрухт демонтованих на території міста Луцька тимчасових споруд (гаражі, павільйони, торгівельні обєкти), які фактично реалізовують фізичним особам за готівку, а отримані від реалізації кошти, замість перерахунку до Луцької міської ради, привласнюють.Це клопотання підтримав представник прокуратури.Вислухавши учасників засідання, суддя Олег Ющук дав дозвіл на ревізію."Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів", - йдеться в ухвалі.

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