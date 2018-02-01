У Криму ледь не потонули українці
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У Чорному морі тонув суховантаж BERG під прапором Молдови, до екіпажу якого входять українці.
Інформує Українська Правда з посиланням на Крим.Реалії.
За інформацією видання, 31 січня близько 23:00 судно зайшло до феодосійської бухти.
На борту суховантажу був екіпаж у складі 12 осіб, у тому числі громадян України і Азербайджану.
Як повідомляють російські ЗМІ із посиланням на МНС Росії, судно отримало пошкодження корпусу, зараз воно стоїть на якорі у феодосійській бухті, екіпаж евакуювали. Проводиться обстеження корпусу.
Суховантаж турецької компанії BERG рухався до турецького порту Бандирма із закритого порту Керч. 28 січня BERG перебував у російському порту Азов.
Про причини і характер інциденту не повідомляється.
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Інформує Українська Правда з посиланням на Крим.Реалії.
За інформацією видання, 31 січня близько 23:00 судно зайшло до феодосійської бухти.
На борту суховантажу був екіпаж у складі 12 осіб, у тому числі громадян України і Азербайджану.
Як повідомляють російські ЗМІ із посиланням на МНС Росії, судно отримало пошкодження корпусу, зараз воно стоїть на якорі у феодосійській бухті, екіпаж евакуювали. Проводиться обстеження корпусу.
Суховантаж турецької компанії BERG рухався до турецького порту Бандирма із закритого порту Керч. 28 січня BERG перебував у російському порту Азов.
Про причини і характер інциденту не повідомляється.
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Коментарі 1
нехай щастить
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