У Криму ледь не потонули українці





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За інформацією видання, 31 січня близько 23:00 судно зайшло до феодосійської бухти.



На борту суховантажу був екіпаж у складі 12 осіб, у тому числі громадян України і Азербайджану.



Як повідомляють російські ЗМІ із посиланням на МНС Росії, судно отримало пошкодження корпусу, зараз воно стоїть на якорі у феодосійській бухті, екіпаж евакуювали. Проводиться обстеження корпусу.



Суховантаж турецької компанії BERG рухався до турецького порту Бандирма із закритого порту Керч. 28 січня BERG перебував у російському порту Азов.



Про причини і характер інциденту не повідомляється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чорному морі тонув суховантаж BERG під прапором Молдови, до екіпажу якого входять українці.Інформує Українська Правда з посиланням на Крим.Реалії.За інформацією видання, 31 січня близько 23:00 судно зайшло до феодосійської бухти.На борту суховантажу був екіпаж у складі 12 осіб, у тому числі громадян України і Азербайджану.Як повідомляють російські ЗМІ із посиланням на МНС Росії, судно отримало пошкодження корпусу, зараз воно стоїть на якорі у феодосійській бухті, екіпаж евакуювали. Проводиться обстеження корпусу.Суховантаж турецької компанії BERG рухався до турецького порту Бандирма із закритого порту Керч. 28 січня BERG перебував у російському порту Азов.Про причини і характер інциденту не повідомляється.

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