вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Криму ледь не потонули українці

У Криму ледь не потонули українці
У Чорному морі тонув суховантаж BERG під прапором Молдови, до екіпажу якого входять українці.

Інформує Українська Правда з посиланням на Крим.Реалії.

За інформацією видання, 31 січня близько 23:00 судно зайшло до феодосійської бухти.

На борту суховантажу був екіпаж у складі 12 осіб, у тому числі громадян України і Азербайджану.

Як повідомляють російські ЗМІ із посиланням на МНС Росії, судно отримало пошкодження корпусу, зараз воно стоїть на якорі у феодосійській бухті, екіпаж евакуювали. Проводиться обстеження корпусу.

Суховантаж турецької компанії BERG рухався до турецького порту Бандирма із закритого порту Керч. 28 січня BERG перебував у російському порту Азов.

Про причини і характер інциденту не повідомляється.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
нехай щастить
Відповісти
Вибір редактора
«Тонни г...а» і «проплачені люди»: луцький депутат про «методи» «УКРОПу»
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Луцьк очима змії: унікальні фото
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 2 лютого
Сьогодні, 19:00
У Луцьку влаштовують волейбольний турнір
Сьогодні, 18:55
У Криму ледь не потонули українці
Сьогодні, 18:30
Рєзніка і Меньшова не впускатимуть в Україну
Сьогодні, 18:13
На Волині бібліотеки отримують незначну кількість книг
Сьогодні, 18:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Читай»: студентки луцького вишу створили книжкову ініціативу
Сьогодні, 11:00
 2
На Волинь приїде Порошенко. ДОПОВНЕНО
31 січень, 12:55
 2
У Криму ледь не потонули українці
Сьогодні, 18:30
 1
Як добре ви знаєте Володимир-Волинський. ТЕСТ
Сьогодні, 15:18
 1
Без бруківки та з туалетами: розробили нову концепцію парку 900-річчя Луцька
Сьогодні, 13:04
 1
Медіа
відео
1/8