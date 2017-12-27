Резонансна аварія у Харкові: поліція закінчила розслідування





Про це повідомила адвокат підозрюваної у скоєнні аварії Олени Зайцевої Юлія Козир та адвокат другого підозрюваного Геннадія Дронова Сергій Перепелиця, - пише



"Досудове розслідування у справі завершене. Матеріали відкриті стороні захисту для ознайомлення. Ми навіть уже підписали протокол про ознайомлення з матеріалами розслідування. І захист Дронова, здається, теж закінчив ознайомлюватися і підписав протокол", - сказала Козир.



Перепелиця підтвердив, що вони також ознайомились з матеріалами справи і підписали протокол.



Захисники висловили упевненість, що найближчими днями справу передадуть у суд.



"Упевнена, що до 10 лютого (10 лютого закінчується міра запобіжного заходу для підозрюваних – ред.) повинне бути розглянуте це питання. Тому і передано буде справу до суду, і суд призначить розгляд до10 лютого", - сказала Козир.



За словами Перепелиці, на цьому тижні обіцяють вручення обвинувального акту.



"Відповідно від дня надходження обвинувального акту підготовче судове засідання повинно бути призначене не пізніше, ніж через 5 днів", - сказав Перепелиця.



Він пояснив, що на підготовчому засіданні розглянуть питання про продовження запобіжного заходу підозрюваним і вирішать питання про можливість призначення судового розгляду.



Як відомо, увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Досудове розслідування у справі про ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, завершилось, сторони ознайомились з матеріалами.Про це повідомила адвокат підозрюваної у скоєнні аваріїта адвокат другого підозрюваного, - пише Українська правда "Досудове розслідування у справі завершене. Матеріали відкриті стороні захисту для ознайомлення. Ми навіть уже підписали протокол про ознайомлення з матеріалами розслідування. І захист Дронова, здається, теж закінчив ознайомлюватися і підписав протокол", - сказала Козир.Перепелиця підтвердив, що вони також ознайомились з матеріалами справи і підписали протокол.Захисники висловили упевненість, що найближчими днями справу передадуть у суд."Упевнена, що до 10 лютого (10 лютого закінчується міра запобіжного заходу для підозрюваних – ред.) повинне бути розглянуте це питання. Тому і передано буде справу до суду, і суд призначить розгляд до10 лютого", - сказала Козир.За словами Перепелиці, на цьому тижні обіцяють вручення обвинувального акту."Відповідно від дня надходження обвинувального акту підготовче судове засідання повинно бути призначене не пізніше, ніж через 5 днів", - сказав Перепелиця.Він пояснив, що на підготовчому засіданні розглянуть питання про продовження запобіжного заходу підозрюваним і вирішать питання про можливість призначення судового розгляду.Як відомо, увечері 18 жовтня 2017 року в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

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