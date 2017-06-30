«Адамчуки-Збережи»: чи відкриють новий пункт пропуску на Волині?

На Волині планують відкрити ще один пункт пропуску «Адамчуки-Збереже».Cьогодні, 1 лютого, під керівництвом голови облдержадміністраціївідбулася нарада щодо функціонування пункту пропуску «Адамчуки-Збереже», - повідомляє відділ інформаційної політики облдержадміністрації.На 244-х кілометрах українсько-польського кордону, що припадають на Волинь, працює лише 2 пункти пропуску – Ягодин та Устилуг.Натомість, у Львівський області їх кількість набагато більша. Пропускні пункти будували до Євро-2012, аби полегшити перетин кордону. За словами Володимира Гунчика, будівництво пункту пропуску «Адамчуки-Збереже» дуже важливе для області.Це дозволить збільшити кількість суб’єктів господарювання, які обслуговуватимуть на Волинській митниці ДФС. Окрім того, допоможе залучити іноземні інвестиції. Саме тому ще у 2017 році розпочали будівництво дороги Старовойтове-Адамчуки-Збережи. А на прохання польських туристів, які завітали до України в Дні добросусідства, передбачили також велосипедні доріжки. Усе це дасть змогу збільшити кількість іноземних туристів, які приїжджатимуть на Волинь.«Я приділяю дуже велике значення цьому питанню і вважаю, якщо ми не використаємо цю можливість сьогодні, її використає хтось інший. Тому необхідно розробити загальну концепцію розвитку українсько-польських відносин, зокрема між Волинню та Люблінським воєводством. Адже переваги від відкриття нового пункту пропуску мають відчути як українці, так і поляки. Вже зроблено багато в цьому напрямку та напрацьовано конкретний план роботи. Отож на обласному рівні створимо робочу групу, яка б займалася координацією дій», – наголосив Володимир Гунчик.Голова облдержадміністрації ініціював проведення циклу відповідних нарад. Наступну домовилися провести вже наприкінці лютого – на початку березня цього року.До слова, 15-16 лютого в місті Жешув відбудеться Міжнародна координаційна рада, де перший заступник голови облдержадміністраціїпредставить пропозиції щодо будівництва пункту пропуску «Адамчуки-Збереже», за результатами котрої й проведуть наступну нараду.Вже у травні 2018 року планують провести великий бізнес форум на Світязь за участі представників Люблінського воєводства.