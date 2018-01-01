Завдання «Волині»: вижити у першій лізі і вийти у Прем’єр-лігу
Сьогодні, 21:15
Футболісти луцької «Волині» вирушили на тренувальний збір, який проведуть у турецькому місті Белек.
Про це повідомляють Волинські новини.
На перший повноцінний тренувальний збір полетять усі новачки, з якими підписано контракти та гравці, які захищали кольори клубу раніше.
Зі слів півзахисника Вадима Страшкевича, який перейшов до «Волині» із ФК «Полтава», футболісти з нетерпінням чекають турецьких зборів: «Попередні збори у Щасливому були спрямовані на перегляд потенційних новачків, у інших же гравців було інші завдання. Тепер же матимемо шанс зігратися та відпрацювати тренерські заготовки».
Вадим також відзначив, що основним у тактичній схемі головного тренера «Волині» Віктора Богатиря є гра низом в короткий пас: «Ми не гратимемо так, як «Волинь» грала до цього, у нас буде значно менше верхової гри».
На запитання, чи не вважає він переїзд до Луцька сходинкою вниз у своїй кар’єрі, Страшкевич впевнено відповів, що ні: ««Полтава», у якій я грав до цього, хоч і серед лідерів першої ліги, але, наскільки мені відомо, не подавала документів для реєстрації у прем’єр-лізі. З «Волинню» я підписав контракт на півтора роки. Вважаю, що у нас є всі шанси зберегти прописку у першій лізі та знаю про завдання перейти до прем’єр-ліги наступного року».
Саме тому, зі слів Вадима, він погодився перейти до «Волині», незважаючи на те, що до цього він встиг пограти у Львові та Рівному, які прийнято вважати «ворогами» на футбольному полі.
Також поспілкуватися з пресою вийшов головний ветеран клубу, голкіпер Віталій Неділько.
«Волинь» для мене – це уже рідний дім, я граю тут 15 років. Навіть не можу собі уявити, що гратиму за іншу команду, хоча все в житті можливо», - сказав він.
Щодо очікувань від зборів, то Віталій висловив сподівання, що на них команді вдасться зігратися, набрати необхідних фізичних кондицій та вдало провести заплановані спаринги.
Також він з посмішкою зазначив, що на правах ветерана клубу із задоволенням допоможе влитися у колектив новачкам та молодим гравцям.
Далі вдалося поспілкуватися із Павлом Гордійчуком, 27-річним півзахисником, який до цього виступав за київську «Оболонь».
«Я провів в «Оболоні» досить непоганий відрізок кар’єри, але без вагань погодився перейти до «Волині». Тут зібралися доволі якісні виконавці, з більшістю із яких ми давно знайомі, тому впевнений, що нам до снаги виконати ті завдання, які перед нами ставить керівництво клубу», - запевнив Павло.
Від турецького збору він, як і решта гравців, очікує хорошої фізичної підготовки та вдалих спарингів: «У Щасливому ми провели декілька ігор, але участь у них брали ті гравці, які перебували на перегляді. Наразі команда фактично зібрана, будемо більше відпрацьовувати тактичні схеми».
Поспілкуватися з журналістами вийшов ще один голкіпер, із яким нещодавно було підписано контракт – екс-гравець рівненського «Вереса» Богдан Когут. Він із впевненістю сказав, що вірить у команду та гравців, які уже підписали контракти та вирушають на збір: «Для виконання поставленого перед нами завдання необхідно перемагати у кожній грі. Саме цим ми навесні і займатимемося», - сказав голкіпер.
Також він зазначив, що йому дуже сподобався Луцьк та стадіон «Авангард», на якому, з його слів, одне з найкращих полів в Україні.
Як стало відомо, на зборах у Белеку «Волинь» запланувала провести як мінімум два спаринги: 8 лютого суперником лучан стане угорський клуб «Ньїредьхаза», а 13 заплановано товариський поєдинок проти грузинської «Діли». Наразі ще немає точної домовленості про спаринг із «Дніпром-1», але попередньо гра з дніпровцями може відбутися в останній день зборів – 15 лютого.
Зі слів прес-аташе клубу Дмитра Кузнєцова, вперше планується проводити прямі трансляції поєдинків зі зборів, детальніша інформація буде згодом.
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Про це повідомляють Волинські новини.
На перший повноцінний тренувальний збір полетять усі новачки, з якими підписано контракти та гравці, які захищали кольори клубу раніше.
Зі слів півзахисника Вадима Страшкевича, який перейшов до «Волині» із ФК «Полтава», футболісти з нетерпінням чекають турецьких зборів: «Попередні збори у Щасливому були спрямовані на перегляд потенційних новачків, у інших же гравців було інші завдання. Тепер же матимемо шанс зігратися та відпрацювати тренерські заготовки».
Вадим також відзначив, що основним у тактичній схемі головного тренера «Волині» Віктора Богатиря є гра низом в короткий пас: «Ми не гратимемо так, як «Волинь» грала до цього, у нас буде значно менше верхової гри».
На запитання, чи не вважає він переїзд до Луцька сходинкою вниз у своїй кар’єрі, Страшкевич впевнено відповів, що ні: ««Полтава», у якій я грав до цього, хоч і серед лідерів першої ліги, але, наскільки мені відомо, не подавала документів для реєстрації у прем’єр-лізі. З «Волинню» я підписав контракт на півтора роки. Вважаю, що у нас є всі шанси зберегти прописку у першій лізі та знаю про завдання перейти до прем’єр-ліги наступного року».
Саме тому, зі слів Вадима, він погодився перейти до «Волині», незважаючи на те, що до цього він встиг пограти у Львові та Рівному, які прийнято вважати «ворогами» на футбольному полі.
Також поспілкуватися з пресою вийшов головний ветеран клубу, голкіпер Віталій Неділько.
«Волинь» для мене – це уже рідний дім, я граю тут 15 років. Навіть не можу собі уявити, що гратиму за іншу команду, хоча все в житті можливо», - сказав він.
Щодо очікувань від зборів, то Віталій висловив сподівання, що на них команді вдасться зігратися, набрати необхідних фізичних кондицій та вдало провести заплановані спаринги.
Також він з посмішкою зазначив, що на правах ветерана клубу із задоволенням допоможе влитися у колектив новачкам та молодим гравцям.
Далі вдалося поспілкуватися із Павлом Гордійчуком, 27-річним півзахисником, який до цього виступав за київську «Оболонь».
«Я провів в «Оболоні» досить непоганий відрізок кар’єри, але без вагань погодився перейти до «Волині». Тут зібралися доволі якісні виконавці, з більшістю із яких ми давно знайомі, тому впевнений, що нам до снаги виконати ті завдання, які перед нами ставить керівництво клубу», - запевнив Павло.
Від турецького збору він, як і решта гравців, очікує хорошої фізичної підготовки та вдалих спарингів: «У Щасливому ми провели декілька ігор, але участь у них брали ті гравці, які перебували на перегляді. Наразі команда фактично зібрана, будемо більше відпрацьовувати тактичні схеми».
Поспілкуватися з журналістами вийшов ще один голкіпер, із яким нещодавно було підписано контракт – екс-гравець рівненського «Вереса» Богдан Когут. Він із впевненістю сказав, що вірить у команду та гравців, які уже підписали контракти та вирушають на збір: «Для виконання поставленого перед нами завдання необхідно перемагати у кожній грі. Саме цим ми навесні і займатимемося», - сказав голкіпер.
Також він зазначив, що йому дуже сподобався Луцьк та стадіон «Авангард», на якому, з його слів, одне з найкращих полів в Україні.
Як стало відомо, на зборах у Белеку «Волинь» запланувала провести як мінімум два спаринги: 8 лютого суперником лучан стане угорський клуб «Ньїредьхаза», а 13 заплановано товариський поєдинок проти грузинської «Діли». Наразі ще немає точної домовленості про спаринг із «Дніпром-1», але попередньо гра з дніпровцями може відбутися в останній день зборів – 15 лютого.
Зі слів прес-аташе клубу Дмитра Кузнєцова, вперше планується проводити прямі трансляції поєдинків зі зборів, детальніша інформація буде згодом.
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