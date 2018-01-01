Їжджу на Chrysler, щоб бути ближчим до народу, - луцький депутат

Микита Рабан їздить на американському спорткарі Chrysler Crossfire, щоб бути ближчим до народу.



Про це він розповів у коментарі виданню «



На оригінальній іномарці з іноземною реєстрацією обранця громади помітили 31 січня, коли він припаркувався навпроти міської ради.



Микита Рабан пояснює: хоче бути ближчим до народу.



«Як народ, ближче до народу, до людей… Повинен ж бути з народом депутат», – твердить Рабан.



У такий спосіб він, мовляв, демонструє солідарність з українцями, які їздять на іноземних «бляхах» і виступають за здешевлення розмитнення.



«Хочу спробувати відстояти от цю позицію. Тим більше, що наша фракція («УКРОП», – авт.) у свій час, коли приїжджав запорожець (28 травня 2017 року у Луцьку відбувся автопробіг за участі автомобілів на іноземній реєстрації, зокрема й згаданого запорожця, – авт.)… ще я тоді не скористався такою опцією… і навіть тоді вже ми підтримували…», – розповідає Микита Рабан.



Вже влітку 2017 року автопарк депутата поповнився спорткаром. Проте він наголошує, що його не купував, а отримав безкоштовне право користування на нього по дорученню.



Каже, що авто віддали йому знайомі з іншої країни.



«Ну, в мене є знайомі і вони не тільки, на щастя, громадяни України», – зазначає Рабан.



Хоча їздить депутат на Chrysler десь півроку, проте особливо, каже він, на ньому не «світився».



«Я думаю, що ті хто бачили, то ті бачили. Я, як кажуть, особливо ніколи не афішував це діло», – зазначає Микита Рабан.



Депутат розповідає, що зазвичай паркував авто у дворі поблизу міської ради. Проте цього разу запізнювався, тому й вирішив поставити машину біля мерії.



«Справа в тім, що вчора (31 січня було засідання у Луцькій міськраді, – авт.) я дещо запізнився, вже не мав часу ставити на парковці і йти до себе… в мене не так далеко, на Богдана Хмельницького, 8 мама живе. Ну це і моя квартира. Я, скажемо так, в дворі ставлю автомобіль і йду пішки до міської ради. А вчора я реально запізнювався. Ну, з таких, скажем, поважних причин. Тому приїхав, запаркувався без зайвих думок», – розповідає депутат.







Користувачі Facebook з'ясували, що схожий автомобіль може коштувати близько 3400 євро.



До слова, у декларації Микити Рабана за 2016 рік вказаний лише автомобіль Mazda 6 2004 року випуску.



У квітні 2017 року депутат придбав нове авто – Peugeot 508 2012 року, про що повідомив на сайті НАЗК. А в червні заявив про продаж транспортного засобу майже за 280 тисяч гривень. Каже, що продав якраз свою Mazda 6. Цікаво, що купував він її в кінці 2010 року за 108 тисяч гривень.



Зауважимо: пересування в Україні автівкою з іноземними номерами упродовж більш ніж десяти днів вважається незаконним. Проте чимало українців обходять законодавство, реєструючи ввезене авто на іноземця і вписуючи себе в техпаспорт в якості співвласника.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцької міської радиїздить на американському спорткарі Chrysler Crossfire, щоб бути ближчим до народу.Про це він розповів у коментарі виданню « Волинь24 ».На оригінальній іномарці з іноземною реєстрацією обранця громади, коли він припаркувався навпроти міської ради.Микита Рабан пояснює: хоче бути ближчим до народу.«Як народ, ближче до народу, до людей… Повинен ж бути з народом депутат», – твердить Рабан.У такий спосіб він, мовляв, демонструє солідарність з українцями, які їздять на іноземних «бляхах» і виступають за здешевлення розмитнення.«Хочу спробувати відстояти от цю позицію. Тим більше, що наша фракція («УКРОП», – авт.) у свій час, коли приїжджав запорожець (28 травня 2017 року у Луцьку відбувся автопробіг за участі автомобілів на іноземній реєстрації, зокрема й згаданого запорожця, – авт.)… ще я тоді не скористався такою опцією… і навіть тоді вже ми підтримували…», – розповідає Микита Рабан.Вже влітку 2017 року автопарк депутата поповнився спорткаром. Проте він наголошує, що його не купував, а отримав безкоштовне право користування на нього по дорученню.Каже, що авто віддали йому знайомі з іншої країни.«Ну, в мене є знайомі і вони не тільки, на щастя, громадяни України», – зазначає Рабан.Хоча їздить депутат на Chrysler десь півроку, проте особливо, каже він, на ньому не «світився».«Я думаю, що ті хто бачили, то ті бачили. Я, як кажуть, особливо ніколи не афішував це діло», – зазначає Микита Рабан.Депутат розповідає, що зазвичай паркував авто у дворі поблизу міської ради. Проте цього разу запізнювався, тому й вирішив поставити машину біля мерії.«Справа в тім, що вчора (31 січня було засідання у Луцькій міськраді, – авт.) я дещо запізнився, вже не мав часу ставити на парковці і йти до себе… в мене не так далеко, на Богдана Хмельницького, 8 мама живе. Ну це і моя квартира. Я, скажемо так, в дворі ставлю автомобіль і йду пішки до міської ради. А вчора я реально запізнювався. Ну, з таких, скажем, поважних причин. Тому приїхав, запаркувався без зайвих думок», – розповідає депутат.Користувачі Facebook з'ясували, що схожий автомобіль може коштувати близько 3400 євро.До слова, у декларації Микити Рабана за 2016 рік вказаний лише автомобіль Mazda 6 2004 року випуску.У квітні 2017 року депутат придбав нове авто – Peugeot 508 2012 року, про що повідомив на сайті НАЗК. А в червні заявив про продаж транспортного засобу майже за 280 тисяч гривень. Каже, що продав якраз свою Mazda 6. Цікаво, що купував він її в кінці 2010 року за 108 тисяч гривень.Зауважимо: пересування в Україні автівкою з іноземними номерами упродовж більш ніж десяти днів вважається незаконним. Проте чимало українців обходять законодавство, реєструючи ввезене авто на іноземця і вписуючи себе в техпаспорт в якості співвласника.

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