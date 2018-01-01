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Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 лютого
У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.

За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Володимирі-Волинському, Світязі, Любешові, Ковелі, Маневичах можливий невеликий дощ зі снігом. Температура повітря вночі до +2…+4 градусів, удень підніметься до +4…+7.

Вітер південний, південно-східний і південно-західний, 1-5 м/с.

До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.

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Теги: погода
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