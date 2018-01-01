Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 лютого
01 лютий, 22:00
У п’ятницю у Волинській області буде хмарна погода з проясненнями.
За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Володимирі-Волинському, Світязі, Любешові, Ковелі, Маневичах можливий невеликий дощ зі снігом. Температура повітря вночі до +2…+4 градусів, удень підніметься до +4…+7.
Вітер південний, південно-східний і південно-західний, 1-5 м/с.
До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.
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За даними Sinoptik.ua, у Луцьку, Володимирі-Волинському, Світязі, Любешові, Ковелі, Маневичах можливий невеликий дощ зі снігом. Температура повітря вночі до +2…+4 градусів, удень підніметься до +4…+7.
Вітер південний, південно-східний і південно-західний, 1-5 м/с.
До кінця тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями — дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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