Аварія в Луцьку: автівка збила бабусю на переході





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ДТП сталася сьогодні, 1 лютого, о 18:10. Під колеса автомобіля Skoda на пішохідному переході потрапила 66-річна жінка.



Постраждалу забрали в лікарню з забоєм коліна.



На місці працюють патрульні поліцейські. За попередньою інформацією, водій був тверезий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Теремнівській у Луцьку на пішохідному переході збили пенсіонерку.Про це повідомляє « Волинь24 ».ДТП сталася сьогодні, 1 лютого, о 18:10. Під колеса автомобіля Skoda на пішохідному переході потрапила 66-річна жінка.Постраждалу забрали в лікарню з забоєм коліна.На місці працюють патрульні поліцейські. За попередньою інформацією, водій був тверезий.

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