вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія в Луцьку: автівка збила бабусю на переході

Аварія в Луцьку: автівка збила бабусю на переході
На вулиці Теремнівській у Луцьку на пішохідному переході збили пенсіонерку.

Про це повідомляє «Волинь24».

ДТП сталася сьогодні, 1 лютого, о 18:10. Під колеса автомобіля Skoda на пішохідному переході потрапила 66-річна жінка.

Постраждалу забрали в лікарню з забоєм коліна.

На місці працюють патрульні поліцейські. За попередньою інформацією, водій був тверезий.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тонни г...а» і «проплачені люди»: луцький депутат про «методи» «УКРОПу»
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Луцьк очима змії: унікальні фото
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині вулиця після ремонту перетворилася на болото
01 лютий, 22:17
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 2 лютого
01 лютий, 22:00
Аварія в Луцьку: автівка збила бабусю на переході
01 лютий, 21:44
Їжджу на Chrysler, щоб бути ближчим до народу, - луцький депутат
01 лютий, 21:26
Завдання «Волині»: вижити у першій лізі і вийти у Прем’єр-лігу
01 лютий, 21:15
Схожі новини
Дівчина, яку збила машина в Луцьку – в реанімації у тяжкому стані Дівчина, яку збила машина в Луцьку – в реанімації у тяжкому стані
27 січень, 18:30
На переході в Луцьку авто збило дівчину, яка розмовляла по телефону На переході в Луцьку авто збило дівчину, яка розмовляла по телефону
27 січень, 02:46
У Луцьку – аварія біля ПАККО на Ковельській У Луцьку – аварія біля ПАККО на Ковельській
25 січень, 22:00
Аварія в Луцьку: чоловік головою розбив лобове скло авто і кидався на патрульних Аварія в Луцьку: чоловік головою розбив лобове скло авто і кидався на патрульних
25 січень, 01:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Читай»: студентки луцького вишу створили книжкову ініціативу
01 лютий, 11:00
 2
Замерз найвищий рівнинний водоспад країни. ВІДЕО
01 лютий, 20:20
 1
У Криму ледь не потонули українці
01 лютий, 18:30
 1
Як добре ви знаєте Володимир-Волинський. ТЕСТ
01 лютий, 15:18
 1
Без бруківки та з туалетами: розробили нову концепцію парку 900-річчя Луцька
01 лютий, 13:04
 1
Медіа
відео
1/8