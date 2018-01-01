Аварія в Луцьку: автівка збила бабусю на переході
01 лютий, 21:44
На вулиці Теремнівській у Луцьку на пішохідному переході збили пенсіонерку.
Про це повідомляє «Волинь24».
ДТП сталася сьогодні, 1 лютого, о 18:10. Під колеса автомобіля Skoda на пішохідному переході потрапила 66-річна жінка.
Постраждалу забрали в лікарню з забоєм коліна.
На місці працюють патрульні поліцейські. За попередньою інформацією, водій був тверезий.
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Про це повідомляє «Волинь24».
ДТП сталася сьогодні, 1 лютого, о 18:10. Під колеса автомобіля Skoda на пішохідному переході потрапила 66-річна жінка.
Постраждалу забрали в лікарню з забоєм коліна.
На місці працюють патрульні поліцейські. За попередньою інформацією, водій був тверезий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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