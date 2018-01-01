У місті на Волині вулиця після ремонту перетворилася на болото
01 лютий, 22:17
Жителі Каменя-Каширського скаржаться, що дороги в місті після ремонту на окремих вулицях стають ще гіршими.
Про це повідомляє Район. Камінь-Каширський.
У соціальній мережі Facebook камінь-каширці почали викладати фото доріг, які після ремонту стали важкопроїзними. Зокрема вулиця Дружня (колишня Кошового).
«До «ремонту», який зробили на початку січня, болота не було. А засипали пісочком – і ні проїхати, ні пройти», – скаржиться місцеві жителі.
У відповідь на ці опубліковані фото, світлини «непрохідних» доріг почали з’являтися і з інших вулиць.
Щоправда, на вулицю Дружню вже завезли щебінь. Його розгорнули, розрівняли грейдером.
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Про це повідомляє Район. Камінь-Каширський.
У соціальній мережі Facebook камінь-каширці почали викладати фото доріг, які після ремонту стали важкопроїзними. Зокрема вулиця Дружня (колишня Кошового).
«До «ремонту», який зробили на початку січня, болота не було. А засипали пісочком – і ні проїхати, ні пройти», – скаржиться місцеві жителі.
У відповідь на ці опубліковані фото, світлини «непрохідних» доріг почали з’являтися і з інших вулиць.
Щоправда, на вулицю Дружню вже завезли щебінь. Його розгорнули, розрівняли грейдером.
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