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У місті на Волині вулиця після ремонту перетворилася на болото

У місті на Волині вулиця після ремонту перетворилася на болото
Жителі Каменя-Каширського скаржаться, що дороги в місті після ремонту на окремих вулицях стають ще гіршими.

Про це повідомляє Район. Камінь-Каширський.

У соціальній мережі Facebook камінь-каширці почали викладати фото доріг, які після ремонту стали важкопроїзними. Зокрема вулиця Дружня (колишня Кошового).

«До «ремонту», який зробили на початку січня, болота не було. А засипали пісочком – і ні проїхати, ні пройти», – скаржиться місцеві жителі.

У відповідь на ці опубліковані фото, світлини «непрохідних» доріг почали з’являтися і з інших вулиць.

Щоправда, на вулицю Дружню вже завезли щебінь. Його розгорнули, розрівняли грейдером.


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Теги: ремонт, дорога
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