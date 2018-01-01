У місті на Волині вулиця після ремонту перетворилася на болото





Про це повідомляє



У соціальній мережі Facebook камінь-каширці почали викладати фото доріг, які після ремонту стали важкопроїзними. Зокрема вулиця Дружня (колишня Кошового).



«До «ремонту», який зробили на початку січня, болота не було. А засипали пісочком – і ні проїхати, ні пройти», – скаржиться місцеві жителі.



У відповідь на ці опубліковані фото, світлини «непрохідних» доріг почали з’являтися і з інших вулиць.



Щоправда, на вулицю Дружню вже завезли щебінь. Його розгорнули, розрівняли грейдером.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі Каменя-Каширського скаржаться, що дороги в місті після ремонту на окремих вулицях стають ще гіршими.Про це повідомляє Район. Камінь-Каширський У соціальній мережі Facebook камінь-каширці почали викладати фото доріг, які після ремонту стали важкопроїзними. Зокрема вулиця Дружня (колишня Кошового).«До «ремонту», який зробили на початку січня, болота не було. А засипали пісочком – і ні проїхати, ні пройти», – скаржиться місцеві жителі.У відповідь на ці опубліковані фото, світлини «непрохідних» доріг почали з’являтися і з інших вулиць.Щоправда, на вулицю Дружню вже завезли щебінь. Його розгорнули, розрівняли грейдером.

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