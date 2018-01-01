Волинські легкоатлети створили сенсацію на чемпіонаті України
01 лютий, 22:39
Командний чемпіонат України з легкої атлетики в Сумах укотре виправдав сподівання на юну зміну, яка незабаром захищатиме честь Волині на аренах країни і світу.
Про це інформують Волинські новини.
Юнацька збірна області чудово виступила на перших в цьому році серйозних змаганнях і здобула шосте загальнокомандне місце серед 24 команд. При цьому в завершальний день турніру волиняни заледве не наздогнали господарів чемпіонату. У волинської збірної 496 очок, в сумчан – 516.
У розрізі змагань між ДЮСШ знову на висоті опинилися легкоатлети Любешівської школи. Вони тільки в останню мить втратили перше місце у загальноукраїнському заліку і програли потужній Харківській ОДЮСШ шість очок (202 проти 208).
Ще більш вражають результати наших спортсменів. Чемпіонат став бенефісом для волинського спринтера Еріка Костриці. 16-річний легкоатлет виграв обидві спринтерські дистанції в Сумах, обійшовши одвічних своїх суперників. Отож, на 60 м Ерік у фіналі показав 6.94 с, а на 200 м – 22.52 с Фінал на 200 м був особливо захопливим, адже Костриця виграв у донеччанина Кирила Приходька тільки одну соту секунди. Більше того, Ерік упав на фініші, але таки вирвав перемогу. Результат Костриці на 200 м дозволив йому кваліфікуватися на юнацький чемпіонат Європи в Угорщині, який відбудеться у липні.
Іншим тріумфом став увесь волинський, точніше, любешівський п’єдестал у спортивній ходьбі. Наші дівчата на 3000 м виграли перше, друге і третє місця. Чемпіонкою стала Юлія Петрик, срібною призеркою – Валерія Шоломіцька, бронзу взяла – Дарина Касян.
Ще одним чемпіоном, причому в блискучому стилі, став Роман Бурда. Ковельчанин виконав усі спроби у потрійному стрибку, а в другій з них відлетів на 13.78 м і на 6 см перестрибнув срібного призера.
Іванка Кух у стипль-чезі на 2000 м «привезла» 13 с спортсменці, яка фінішувала четвертою, і завоювала бронзу чемпіонату.
Абсолютно неочікуваним, але дуже важливим виступом стало й третє місце Каріни Вегнер, яка тільки-но восени 2017 року змінила бар’єрний біг на стрибки з жердиною. У Сумах Каріна завоювала бронзову медаль, сперечаючись із 16-ма учасниками.
Не менш важливими, ніж призові місця, були четверте місце Тараса Корецького в юнацькому заході на 5 000 метрів, п’яте місце спринтерки Іванни Саковець у фіналі на 60 м (8.01 с), шосте місце дівчачої естафети 200+400+600+800 м у складі Антоніни Черняк, Дарини Кравчук, Христини Прокопчук, Іванни Саковець, два фінальні забіги Бориса Абрамовича (п’яте місце у стипль-чезі на 2000 м та восьме місце в забігу на 3000 м).
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Про це інформують Волинські новини.
Юнацька збірна області чудово виступила на перших в цьому році серйозних змаганнях і здобула шосте загальнокомандне місце серед 24 команд. При цьому в завершальний день турніру волиняни заледве не наздогнали господарів чемпіонату. У волинської збірної 496 очок, в сумчан – 516.
У розрізі змагань між ДЮСШ знову на висоті опинилися легкоатлети Любешівської школи. Вони тільки в останню мить втратили перше місце у загальноукраїнському заліку і програли потужній Харківській ОДЮСШ шість очок (202 проти 208).
Ще більш вражають результати наших спортсменів. Чемпіонат став бенефісом для волинського спринтера Еріка Костриці. 16-річний легкоатлет виграв обидві спринтерські дистанції в Сумах, обійшовши одвічних своїх суперників. Отож, на 60 м Ерік у фіналі показав 6.94 с, а на 200 м – 22.52 с Фінал на 200 м був особливо захопливим, адже Костриця виграв у донеччанина Кирила Приходька тільки одну соту секунди. Більше того, Ерік упав на фініші, але таки вирвав перемогу. Результат Костриці на 200 м дозволив йому кваліфікуватися на юнацький чемпіонат Європи в Угорщині, який відбудеться у липні.
Іншим тріумфом став увесь волинський, точніше, любешівський п’єдестал у спортивній ходьбі. Наші дівчата на 3000 м виграли перше, друге і третє місця. Чемпіонкою стала Юлія Петрик, срібною призеркою – Валерія Шоломіцька, бронзу взяла – Дарина Касян.
Ще одним чемпіоном, причому в блискучому стилі, став Роман Бурда. Ковельчанин виконав усі спроби у потрійному стрибку, а в другій з них відлетів на 13.78 м і на 6 см перестрибнув срібного призера.
Іванка Кух у стипль-чезі на 2000 м «привезла» 13 с спортсменці, яка фінішувала четвертою, і завоювала бронзу чемпіонату.
Абсолютно неочікуваним, але дуже важливим виступом стало й третє місце Каріни Вегнер, яка тільки-но восени 2017 року змінила бар’єрний біг на стрибки з жердиною. У Сумах Каріна завоювала бронзову медаль, сперечаючись із 16-ма учасниками.
Не менш важливими, ніж призові місця, були четверте місце Тараса Корецького в юнацькому заході на 5 000 метрів, п’яте місце спринтерки Іванни Саковець у фіналі на 60 м (8.01 с), шосте місце дівчачої естафети 200+400+600+800 м у складі Антоніни Черняк, Дарини Кравчук, Христини Прокопчук, Іванни Саковець, два фінальні забіги Бориса Абрамовича (п’яте місце у стипль-чезі на 2000 м та восьме місце в забігу на 3000 м).
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