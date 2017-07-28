Жертви луцького «еліта-центру» самотужки добудували багатоповерхівку





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Ще наприкінці 2009-го біля незакінченого монолітного каркасу на Липинського, 4, що у Луцьку, збиралися люди, які купили квартири у фірми «Західпромбуд». Згідно з договором, термін здачі цього 180-квартирного будинку мав би завершитися у першому кварталі 2007-го. Через економічну нестабільність у державі будівельні роботи на об’єкті припинились, а фірма-забудовник згодом збанкрутувала, – розповів вкладник Павло Міщук. Каже, люди опинилися в такій ситуації, як інвестори «Еліта-центру» у Києві. Всі були у розпачі, не знали, що далі робити.



А 2013-го дольовики створили обслуговуючий кооператив, до якого увійшли майже півтори сотні ошуканих сімей. Голова кооперативу Руслана Мальська пригадує, як спочатку, аби довести право власності на цей будинок, довелося не раз судитися.



«Ми на той момент вже були членами спілки потерпілих інвесторів, бо таких історій, як в нас, – по Україні безліч. Я зустрічалася з людьми в Києві, які розказували, як вони вибивали і видирали своє майно, бо по-іншому й не скажеш. Наше законодавство дуже недосконале в цьому плані», - каже вона.



Ініціативна група радилася із різними забудовниками. Зверталися за допомогою і до влади.



«Дійшли думки, що треба скидатися грошима ще раз, хоча у всіх було повністю виплачено за це житло. Наймали генпідрядників. Але ми вже робили будинок для себе. Обкладений мінватою, добротно зроблено», – каже Руслана Мальська.



Будинок вдалося добудувати за рахунок продажу вільних квартир та додаткових коштів, які вже навіть повернуті дольовикам. У багатоповерхівці нині кипить робота, люди ремонтують помешукання.



Придбавши квартиру у жовтні 2007-го, сім’я Таргонських планувала, що їх донечка народиться вже у новому помешканні. Тоді плани не збулися, каже пані Валентина, увесь цей час із донькою винаймали житло. І ось – довгоочікуване новосілля.



«Квартиру ми маємо на 10-річчя. Вона простора, зручно, добре, дочекались, емоції переповнюють, дитина виросла. Будемо сподіватись, що в цій квартирі нас буде чекати тільки добро», – каже Валентина Таргонська.



Вона зізнається, що пережити усю тяганину допоміг чоловік: «У нього така ідея, що ми самі його маємо побудувати, – була з самого початку. Я уявляла інвестора, який дасть гроші, вкладе – і ми отримаємо новеньку квартиру. А він уявляв, що це має бути по крихітці, по тисячі, якісь рахунки… Так і сталося».



У відділі державного архітектурно-будівельного контролю Луцької міської ради повідомили: окрім Липинського, 4, в обласному центрі є ще житловий комплекс «Рідний дім» на вулиці Зацепи, де вкладники довгобуд до пуття також доводять самотужки.



Нині члени кооперативу «Липинського, 4» закінчують оформлення документів щодо прав власності, займаються благоустроєм будинку та прилеглої території. У планах –створити ОСББ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже десять років тому лучани вклали кошти у будівництво, однак житла у час, запланований інвестором на зведення висотки, так і не отримали. Страйкували, просили допомоги, але, як виявилося, проблему змогли вирішити лише власними силами.Про це повідомляє ВРД НСТУ Ще наприкінці 2009-го біля незакінченого монолітного каркасу на Липинського, 4, що у Луцьку, збиралися люди, які купили квартири у фірми «Західпромбуд». Згідно з договором, термін здачі цього 180-квартирного будинку мав би завершитися у першому кварталі 2007-го. Через економічну нестабільність у державі будівельні роботи на об’єкті припинились, а фірма-забудовник згодом збанкрутувала, – розповів вкладник. Каже, люди опинилися в такій ситуації, як інвестори «Еліта-центру» у Києві. Всі були у розпачі, не знали, що далі робити.А 2013-го дольовики створили обслуговуючий кооператив, до якого увійшли майже півтори сотні ошуканих сімей. Голова кооперативупригадує, як спочатку, аби довести право власності на цей будинок, довелося не раз судитися.«Ми на той момент вже були членами спілки потерпілих інвесторів, бо таких історій, як в нас, – по Україні безліч. Я зустрічалася з людьми в Києві, які розказували, як вони вибивали і видирали своє майно, бо по-іншому й не скажеш. Наше законодавство дуже недосконале в цьому плані», - каже вона.Ініціативна група радилася із різними забудовниками. Зверталися за допомогою і до влади.«Дійшли думки, що треба скидатися грошима ще раз, хоча у всіх було повністю виплачено за це житло. Наймали генпідрядників. Але ми вже робили будинок для себе. Обкладений мінватою, добротно зроблено», – каже Руслана Мальська.Будинок вдалося добудувати за рахунок продажу вільних квартир та додаткових коштів, які вже навіть повернуті дольовикам. У багатоповерхівці нині кипить робота, люди ремонтують помешукання.Придбавши квартиру у жовтні 2007-го, сім’я Таргонських планувала, що їх донечка народиться вже у новому помешканні. Тоді плани не збулися, каже пані Валентина, увесь цей час із донькою винаймали житло. І ось – довгоочікуване новосілля.«Квартиру ми маємо на 10-річчя. Вона простора, зручно, добре, дочекались, емоції переповнюють, дитина виросла. Будемо сподіватись, що в цій квартирі нас буде чекати тільки добро», – кажеВона зізнається, що пережити усю тяганину допоміг чоловік: «У нього така ідея, що ми самі його маємо побудувати, – була з самого початку. Я уявляла інвестора, який дасть гроші, вкладе – і ми отримаємо новеньку квартиру. А він уявляв, що це має бути по крихітці, по тисячі, якісь рахунки… Так і сталося».У відділі державного архітектурно-будівельного контролю Луцької міської ради повідомили: окрім Липинського, 4, в обласному центрі є ще житловий комплекс «Рідний дім» на вулиці Зацепи, де вкладники довгобуд до пуття також доводять самотужки.Нині члени кооперативу «Липинського, 4» закінчують оформлення документів щодо прав власності, займаються благоустроєм будинку та прилеглої території. У планах –створити ОСББ.

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