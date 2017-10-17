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У Ковелі хочуть купити переносний пандус для маршруток

У Ковелі хочуть купити переносний пандус для маршруток
У Ковелі влада та громадськість обговорюють можливість придбання переносного пандусу.

Про це йшлося під час засідання комітету доступності, - повідомили у Ковельській міськраді.

Ковельська влада звернулася до поліції з проханням здійснювати перевірки паркування транспортних засобів на тротуарах. Адже, саме через це часто трапляються ситуації, які перешкоджають руху людям з інвалідністю.

На комітеті вели мову й про необхідність придбання переносного пандусу для підйому людей з обмеженими фізичними можливостями на транспортний засіб, аби їм було простіше пересуватись містом.

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Теги: маршрутка, Волинь
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