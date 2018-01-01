Головна вулиця в Луцьку 100 років тому: рідкісне фото
Сьогодні, 08:00
На початку минулого сторіччя на вулицях у Луцьку з’явилося електричне освітлення.
Рідкісну світлину колишньої головної вулиці Луцька у соціальній мережі Facebook опублікував громадський активіст Андрій Білан.
«На фото тодішня вулиця Троїцька (яка тепер Драгоманова). Так, на початку ХХ століття то була головна вулиця міста Луцька. На якій знаходився магістрат, сквер, усе було впорядковано. Ну й звісно, що це одна з перших вулиць, де поставили електричного ліхтаря», - стверджує Білан.
За його словами, фотографія – 1915 року. На ній зокрема можна побачити і електричний ліхтар.
«Вперше електричне освітлення в Луцьку провели ще у вересні 1909 року, ще при Російській імперії. Отже, на початку 20 століття у Луцьку появилось електричне освітлення, що на той час було ноу-хау», - йдеться в дописі.
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Рідкісну світлину колишньої головної вулиці Луцька у соціальній мережі Facebook опублікував громадський активіст Андрій Білан.
«На фото тодішня вулиця Троїцька (яка тепер Драгоманова). Так, на початку ХХ століття то була головна вулиця міста Луцька. На якій знаходився магістрат, сквер, усе було впорядковано. Ну й звісно, що це одна з перших вулиць, де поставили електричного ліхтаря», - стверджує Білан.
За його словами, фотографія – 1915 року. На ній зокрема можна побачити і електричний ліхтар.
«Вперше електричне освітлення в Луцьку провели ще у вересні 1909 року, ще при Російській імперії. Отже, на початку 20 століття у Луцьку появилось електричне освітлення, що на той час було ноу-хау», - йдеться в дописі.
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Коментарі 1
Цю вулицю з того часу так і не ремонтували
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