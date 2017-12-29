Волонтери просять допомогти волинській лікарні
Сьогодні, 07:11
Волинські волонтери закликають небайдужих громадян надати допомогу обласній психіатричній лікарні, де проходять лікування атовці.
Про це у Facebook написала волонтерка Наталка Ариванюк.
«Як правило, людині важко усвідомлювати, що потребує не просто занять з психологом , а повноцінного лікування в стаціонарі психіатричної лікарні. Але наші військові, які пройшли всі жахіття війни, на жаль, стикаються з такою проблемою & тимчасовою хворобою досить часто», - зазначила Ариванюк.
«І тут, після наших госпіталів, де вже все більш-менш відповідає людський умовам, вони попадають в зубожілу психіатричну лікарню!» - додала вона.
Волонтерка стверджує, що до неї звернулося не керівництво лікарні, а Сергій Власов від імені хлопців, які в цей момент перебувають на лікуванні.
Для 11 відділення ( для атовців) психіатричної лікарні на вулиці Теремнівській в Луцьку потрібно: рідина для миття посуду, рідина для миття вікон та підлоги, лампочки енергозберігаючі та звичайні (по-можливості), папір А-4 для довідок, викрутки, порошок для прання автомат.
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Про це у Facebook написала волонтерка Наталка Ариванюк.
«Як правило, людині важко усвідомлювати, що потребує не просто занять з психологом , а повноцінного лікування в стаціонарі психіатричної лікарні. Але наші військові, які пройшли всі жахіття війни, на жаль, стикаються з такою проблемою & тимчасовою хворобою досить часто», - зазначила Ариванюк.
«І тут, після наших госпіталів, де вже все більш-менш відповідає людський умовам, вони попадають в зубожілу психіатричну лікарню!» - додала вона.
Волонтерка стверджує, що до неї звернулося не керівництво лікарні, а Сергій Власов від імені хлопців, які в цей момент перебувають на лікуванні.
Для 11 відділення ( для атовців) психіатричної лікарні на вулиці Теремнівській в Луцьку потрібно: рідина для миття посуду, рідина для миття вікон та підлоги, лампочки енергозберігаючі та звичайні (по-можливості), папір А-4 для довідок, викрутки, порошок для прання автомат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Хрін вам а не гроші .
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