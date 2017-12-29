Волонтери просять допомогти волинській лікарні

Волинські волонтери закликають небайдужих громадян надати допомогу обласній психіатричній лікарні, де проходять лікування атовці.Про це у Facebook написала волонтерка«Як правило, людині важко усвідомлювати, що потребує не просто занять з психологом , а повноцінного лікування в стаціонарі психіатричної лікарні. Але наші військові, які пройшли всі жахіття війни, на жаль, стикаються з такою проблемою & тимчасовою хворобою досить часто», - зазначила Ариванюк.«І тут, після наших госпіталів, де вже все більш-менш відповідає людський умовам, вони попадають в зубожілу психіатричну лікарню!» - додала вона.Волонтерка стверджує, що до неї звернулося не керівництво лікарні, авід імені хлопців, які в цей момент перебувають на лікуванні.Для 11 відділення ( для атовців) психіатричної лікарні на вулиці Теремнівській в Луцьку потрібно: рідина для миття посуду, рідина для миття вікон та підлоги, лампочки енергозберігаючі та звичайні (по-можливості), папір А-4 для довідок, викрутки, порошок для прання автомат.