У харківській школі – масове отруєння дітей
Сьогодні, 02:05
До інфекційної лікарні Харкова в тяжкому стані доправили чотирьох школярів. Троє першокласників та дев'ятикласниця скаржилися на болі в животі та розлад шлунку.
Про це повідомляє 5 канал.
Найтяжчий стан у старшої дівчини – вона навіть свідомість втрачала. Усі діти – учні однієї школи. Вони харчувалися у шкільній їдальні.
За попередніми даними, в них – кишкова інфекція. Їхній стан нині вже стабілізований, а до школи із самого ранку вирушили епідеміологи.
«Зранку давали омлет. Я вважаю, що це неприпустимо для школи. На обід був суп та оладки. Можливо, це масло. Отруєння чи сальмонельоз – ми ще не знаємо, що це», – каже мати хворої дитини Наталія Гузовець.
«Клінічні прояви в дітей – це температура, скарги на багаторазову блювоту. Всі аналізи зібрали. Виходить, що це кишкова інфекція. Це попередній діагноз», – прокоментував головний лікар Обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні Дмитро Кухар.
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Про це повідомляє 5 канал.
Найтяжчий стан у старшої дівчини – вона навіть свідомість втрачала. Усі діти – учні однієї школи. Вони харчувалися у шкільній їдальні.
За попередніми даними, в них – кишкова інфекція. Їхній стан нині вже стабілізований, а до школи із самого ранку вирушили епідеміологи.
«Зранку давали омлет. Я вважаю, що це неприпустимо для школи. На обід був суп та оладки. Можливо, це масло. Отруєння чи сальмонельоз – ми ще не знаємо, що це», – каже мати хворої дитини Наталія Гузовець.
«Клінічні прояви в дітей – це температура, скарги на багаторазову блювоту. Всі аналізи зібрали. Виходить, що це кишкова інфекція. Це попередній діагноз», – прокоментував головний лікар Обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні Дмитро Кухар.
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