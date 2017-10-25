У харківській школі – масове отруєння дітей





Про це повідомляє



Найтяжчий стан у старшої дівчини – вона навіть свідомість втрачала. Усі діти – учні однієї школи. Вони харчувалися у шкільній їдальні.



За попередніми даними, в них – кишкова інфекція. Їхній стан нині вже стабілізований, а до школи із самого ранку вирушили епідеміологи.



«Зранку давали омлет. Я вважаю, що це неприпустимо для школи. На обід був суп та оладки. Можливо, це масло. Отруєння чи сальмонельоз – ми ще не знаємо, що це», – каже мати хворої дитини Наталія Гузовець.



«Клінічні прояви в дітей – це температура, скарги на багаторазову блювоту. Всі аналізи зібрали. Виходить, що це кишкова інфекція. Це попередній діагноз», – прокоментував головний лікар Обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні Дмитро Кухар.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До інфекційної лікарні Харкова в тяжкому стані доправили чотирьох школярів. Троє першокласників та дев'ятикласниця скаржилися на болі в животі та розлад шлунку.Про це повідомляє 5 канал Найтяжчий стан у старшої дівчини – вона навіть свідомість втрачала. Усі діти – учні однієї школи. Вони харчувалися у шкільній їдальні.За попередніми даними, в них – кишкова інфекція. Їхній стан нині вже стабілізований, а до школи із самого ранку вирушили епідеміологи.«Зранку давали омлет. Я вважаю, що це неприпустимо для школи. На обід був суп та оладки. Можливо, це масло. Отруєння чи сальмонельоз – ми ще не знаємо, що це», – каже мати хворої дитини«Клінічні прояви в дітей – це температура, скарги на багаторазову блювоту. Всі аналізи зібрали. Виходить, що це кишкова інфекція. Це попередній діагноз», – прокоментував головний лікар Обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні

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