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У харківській школі – масове отруєння дітей

У харківській школі – масове отруєння дітей
До інфекційної лікарні Харкова в тяжкому стані доправили чотирьох школярів. Троє першокласників та дев'ятикласниця скаржилися на болі в животі та розлад шлунку.

Про це повідомляє 5 канал.

Найтяжчий стан у старшої дівчини – вона навіть свідомість втрачала. Усі діти – учні однієї школи. Вони харчувалися у шкільній їдальні.

За попередніми даними, в них – кишкова інфекція. Їхній стан нині вже стабілізований, а до школи із самого ранку вирушили епідеміологи.

«Зранку давали омлет. Я вважаю, що це неприпустимо для школи. На обід був суп та оладки. Можливо, це масло. Отруєння чи сальмонельоз – ми ще не знаємо, що це», – каже мати хворої дитини Наталія Гузовець.

«Клінічні прояви в дітей – це температура, скарги на багаторазову блювоту. Всі аналізи зібрали. Виходить, що це кишкова інфекція. Це попередній діагноз», – прокоментував головний лікар Обласної дитячої інфекційної клінічної лікарні Дмитро Кухар.



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Теги: отруєння, діти
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