У Дніпрі одна маршрутка протаранила іншу і перекинулася





Про це повідомляє



З салону перекинувся мікроавтобуса пасажирам довелося вибиратися через задні двері. Шестеро людей госпіталізували з травмами середнього ступеня тяжкості в 6-у міську лікарню.



За словами очевидців, причиною аварії міг стати вимкнений світлофор.







Крім того, в місті сталася ще одна ДТП з маршруткою. На вулиці Калиновій зіткнулися маршрутне таксі, «Волга» і Mercedes.



Як повідомляють патрульні, імовірно, причиною аварії стало те, що водій «Волги» не вибрав безпечну дистанцію та швидкісний режим. В результаті чого автомобіль врізався в маршрутку, а та протаранила Мерседес. В результаті ДТП ніхто не постраждав.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті вулиць Бурштинової і Калинової в Дніпрі зіткнулися дві маршрутки Peugeot, в результаті чого одна з них перекинулася на бік.Про це повідомляє Сегодня З салону перекинувся мікроавтобуса пасажирам довелося вибиратися через задні двері. Шестеро людей госпіталізували з травмами середнього ступеня тяжкості в 6-у міську лікарню.За словами очевидців, причиною аварії міг стати вимкнений світлофор.Крім того, в місті сталася ще одна ДТП з маршруткою. На вулиці Калиновій зіткнулися маршрутне таксі, «Волга» і Mercedes.Як повідомляють патрульні, імовірно, причиною аварії стало те, що водій «Волги» не вибрав безпечну дистанцію та швидкісний режим. В результаті чого автомобіль врізався в маршрутку, а та протаранила Мерседес. В результаті ДТП ніхто не постраждав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію