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У Дніпрі одна маршрутка протаранила іншу і перекинулася

У Дніпрі одна маршрутка протаранила іншу і перекинулася
На перехресті вулиць Бурштинової і Калинової в Дніпрі зіткнулися дві маршрутки Peugeot, в результаті чого одна з них перекинулася на бік.

Про це повідомляє Сегодня.

З салону перекинувся мікроавтобуса пасажирам довелося вибиратися через задні двері. Шестеро людей госпіталізували з травмами середнього ступеня тяжкості в 6-у міську лікарню.

За словами очевидців, причиною аварії міг стати вимкнений світлофор.



Крім того, в місті сталася ще одна ДТП з маршруткою. На вулиці Калиновій зіткнулися маршрутне таксі, «Волга» і Mercedes.

Як повідомляють патрульні, імовірно, причиною аварії стало те, що водій «Волги» не вибрав безпечну дистанцію та швидкісний режим. В результаті чого автомобіль врізався в маршрутку, а та протаранила Мерседес. В результаті ДТП ніхто не постраждав.



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Теги: ДТП
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