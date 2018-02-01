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Батьківські комітети не скасували: що та коли зміниться насправді

Батьківські комітети не скасували: що та коли зміниться насправді
Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич спростувала інформацію про заборону діяльності батьківських комітетів у школах.

МОН не має відношення до створення або заборони у школах батьківських комітетів, - повідомляють Факти ICTV.

«Накази, що втратили чинність (№440 і 205), були складовою «старого» законодавства та мали рекомендаційний характер і не містили жодних загальнообов’язкових норм. До того ж, у міністерства немає повноважень на врегулювання питань діяльності (прав або обов’язків) батьківського самоврядування», – заявила вона.

Гриневич додала, що сьогодні рішення про створення батьківських комітетів досі ухвалює сам заклад на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

Зараз МОН працює над законом Про загальну середню освіту, де будуть прописані нові процедури створення і функціонування батьківських комітетів. У цьому році він повинен бути представлений у парламент.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що міністр освіти Лілія Гриневич підписала наказ №1649, який скасовує діяльність батьківських комітетів у школах. Наказ був підписаний 21 грудня 2017 року.

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Теги: школа
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