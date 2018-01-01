На Волині просять допомогти врятувати життя маленькому хлопчику





Перенесені дві операції та три курси хіміотерапії не дали результату. Сім’я потребує допомоги на лікування в Туреччині, – пише



«Свій 3-й день народження Ромчик провів в лікарні, де пацієнтів називають «живими мертвецями». Однак, він показує батькам, що хоче жити. Його досягнення та усмішка дають сім’ї сили і віру в одужання», – йдеться в публікації.



Хлопчик хворіє з лютого 2017-го року. В півтора роки батьки помітили перші симптоми – судоми пальчиків, однак лікарі тоді радили пити вітаміни та говорили, що переросте. Та влітку з’явився головний біль, нудота та блювання, стан Ромчика погіршився. Він став погано їсти, порушився сон. Батьки звернулися в обласну лікарню в Луцьку. Пройшли КТ, МРТ та здали низку аналізів. У хлопчика виявили злоякісну пухлину центральної нервової системи, яка швидко росте.



Батьки самостійно знайшли лікаря та у Києві в інституті нейрохірургії 18-го вересня 2017-го року Роман переніс першу операцію. Усю пухлину вирізати не вдалося, оскільки вона знаходиться біля життєво важливих органів. Далі слідували 3 курси хіміотерапії, які, на жаль, не допомогли. З діагнозом кистозно-солідна пухлина лівої тім’яно-потиличної ділянки головного мозку хлопчика готували до другої операції.



17-го січня Ромчика знову прооперували та хвороба не відступає, ріст пухлини продовжується. На лікування сім’я вже витратила близько 10-ти тисяч доларів.



Батьки не покладають рук і разом із сином борються за життя. На курс променевої терапії 5-го лютого відправляться в турецьку клініку «Аджібаден» в Стамбулі. Саме лікування коштує 21 тисячу доларів.



Самостійно зібрати такі кошти сім’ї Гальчиків важко, тому просимо небайдужих допомогти хлопчику подолати пухлину. У Ромчика є менший братик, який хоче бачити його здоровим, а батьків щасливими.



Допомогу на лікування можна перерахувати на картку ПриватБанку

5168757319064871 Юрій Гальчик (тато хлопчика).





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