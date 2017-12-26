«Мрія – українська»: 7-річному блогеру відповіли у видавництві енциклопедії. ВІДЕО
Сьогодні, 09:26
7-річному YouTube-блогеру Захару Лісковому зі США відповіли видавці британської енциклопедії.
Про це пише Радіо Свобода.
Нагадаємо, хлопчик нещодавно звернувся у своєму відеоблозі. Дитина помітила, що в книжці літак АН-225 «Мрія» назвали «російським».
Його батьки допомогли хлопцеві записати відео, аби відновити справедливість. Звернення швидко стало хітом в україномовному інтернеті.
Захар опублікував ще одне відео, повідомляючи, що він отримав імейл від видавців, в якому вони обіцяють виправити помилку.
Президент України Петро Порошенко подякував Захару за наполегливість і підтримку України: «Мрія» – це українське слово. І український – а не російський – літак-рекордсмен. Допитливий семирічний блогер Захар Лісковий про це знає. А завдяки його наполегливості дізнаються ще більше людей в усьому світі. Дякую, Захаре, що так щиро вболіваєш за Україну!»
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Про це пише Радіо Свобода.
Нагадаємо, хлопчик нещодавно звернувся у своєму відеоблозі. Дитина помітила, що в книжці літак АН-225 «Мрія» назвали «російським».
Його батьки допомогли хлопцеві записати відео, аби відновити справедливість. Звернення швидко стало хітом в україномовному інтернеті.
Захар опублікував ще одне відео, повідомляючи, що він отримав імейл від видавців, в якому вони обіцяють виправити помилку.
Президент України Петро Порошенко подякував Захару за наполегливість і підтримку України: «Мрія» – це українське слово. І український – а не російський – літак-рекордсмен. Допитливий семирічний блогер Захар Лісковий про це знає. А завдяки його наполегливості дізнаються ще більше людей в усьому світі. Дякую, Захаре, що так щиро вболіваєш за Україну!»
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