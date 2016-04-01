Головний прокурор Волині розповів, як реагує на «лежачі» протести

Максим Киричук каже, що знаходить спільну мову з протестувальниками, які приходять з конкретними претензіями.



Про це він розповів в Інформаційному агентству ВолиньPost.



Зокрема правоохоронець зауважив, що коли у протестувальників є конкретні претензії і вимоги, він завжди намагається вирішити ці питання. Проте є категорія людей, які постійно приходять незадоволені, але пояснити чим саме - не можуть.



«За час моєї діяльності був у нас один випадок, коли прийшло десять людей з приводу земельних питань. Пікетували нас. З конкретною проблемою люди прийшли і хотіли її вирішити. Я з ними зустрівся – ми знайшли шляхи вирішення – і все, питання знялося», - каже Максим Киричук.



«Ті ж, хто тут сидить-лежить – наскільки мені відомо, робили це і до мого призначення на посаду, і вони в мене щотижня на прийомі. При цьому конкретно сформулювати, що і в чому їх не влаштовує – не всі можуть. У них всі не працюють. Всі всіх кришують. Все зле, все недобре. Але в цьому нема конструктиву. Жодних конкретних фактів чиїхось зловживань. Для мене це дуже боляче. Коли сидять люди, ти їх запрошуєш і запитуєш: «Що ви хочете?», а ніхто тобі чітко нічого не може пояснити. Тяжко зрозуміти позицію. У них нема бачення. Вона сидять, бо сидять. Усім незадоволені в цьому житті. За таких обставин ми їм нічим допомогти і не можем», - додає правоохоронець.



За його словами, розгляд деяких їхніх звернень уже припинили, бо доводи неодноразово перевіряли у повному обсязі, а у повторних зверненнях відсутні якісь нові відомості чи факти, які потребують додаткової перевірки.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокурор Волинської областікаже, що знаходить спільну мову з протестувальниками, які приходять з конкретними претензіями.Про це він розповів в інтерв’ю Зокрема правоохоронець зауважив, що коли у протестувальників є конкретні претензії і вимоги, він завжди намагається вирішити ці питання. Проте є категорія людей, які постійно приходять незадоволені, але пояснити чим саме - не можуть.«За час моєї діяльності був у нас один випадок, коли прийшло десять людей з приводу земельних питань. Пікетували нас. З конкретною проблемою люди прийшли і хотіли її вирішити. Я з ними зустрівся – ми знайшли шляхи вирішення – і все, питання знялося», - каже Максим Киричук.«Ті ж, хто тут сидить-лежить – наскільки мені відомо, робили це і до мого призначення на посаду, і вони в мене щотижня на прийомі. При цьому конкретно сформулювати, що і в чому їх не влаштовує – не всі можуть. У них всі не працюють. Всі всіх кришують. Все зле, все недобре. Але в цьому нема конструктиву. Жодних конкретних фактів чиїхось зловживань. Для мене це дуже боляче. Коли сидять люди, ти їх запрошуєш і запитуєш: «Що ви хочете?», а ніхто тобі чітко нічого не може пояснити. Тяжко зрозуміти позицію. У них нема бачення. Вона сидять, бо сидять. Усім незадоволені в цьому житті. За таких обставин ми їм нічим допомогти і не можем», - додає правоохоронець.За його словами, розгляд деяких їхніх звернень уже припинили, бо доводи неодноразово перевіряли у повному обсязі, а у повторних зверненнях відсутні якісь нові відомості чи факти, які потребують додаткової перевірки.

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