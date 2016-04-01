Головний прокурор Волині розповів, як реагує на «лежачі» протести
Сьогодні, 01:53
Прокурор Волинської області Максим Киричук каже, що знаходить спільну мову з протестувальниками, які приходять з конкретними претензіями.
Про це він розповів в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
Зокрема правоохоронець зауважив, що коли у протестувальників є конкретні претензії і вимоги, він завжди намагається вирішити ці питання. Проте є категорія людей, які постійно приходять незадоволені, але пояснити чим саме - не можуть.
«За час моєї діяльності був у нас один випадок, коли прийшло десять людей з приводу земельних питань. Пікетували нас. З конкретною проблемою люди прийшли і хотіли її вирішити. Я з ними зустрівся – ми знайшли шляхи вирішення – і все, питання знялося», - каже Максим Киричук.
«Ті ж, хто тут сидить-лежить – наскільки мені відомо, робили це і до мого призначення на посаду, і вони в мене щотижня на прийомі. При цьому конкретно сформулювати, що і в чому їх не влаштовує – не всі можуть. У них всі не працюють. Всі всіх кришують. Все зле, все недобре. Але в цьому нема конструктиву. Жодних конкретних фактів чиїхось зловживань. Для мене це дуже боляче. Коли сидять люди, ти їх запрошуєш і запитуєш: «Що ви хочете?», а ніхто тобі чітко нічого не може пояснити. Тяжко зрозуміти позицію. У них нема бачення. Вона сидять, бо сидять. Усім незадоволені в цьому житті. За таких обставин ми їм нічим допомогти і не можем», - додає правоохоронець.
За його словами, розгляд деяких їхніх звернень уже припинили, бо доводи неодноразово перевіряли у повному обсязі, а у повторних зверненнях відсутні якісь нові відомості чи факти, які потребують додаткової перевірки.
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Про це він розповів в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
Зокрема правоохоронець зауважив, що коли у протестувальників є конкретні претензії і вимоги, він завжди намагається вирішити ці питання. Проте є категорія людей, які постійно приходять незадоволені, але пояснити чим саме - не можуть.
«За час моєї діяльності був у нас один випадок, коли прийшло десять людей з приводу земельних питань. Пікетували нас. З конкретною проблемою люди прийшли і хотіли її вирішити. Я з ними зустрівся – ми знайшли шляхи вирішення – і все, питання знялося», - каже Максим Киричук.
«Ті ж, хто тут сидить-лежить – наскільки мені відомо, робили це і до мого призначення на посаду, і вони в мене щотижня на прийомі. При цьому конкретно сформулювати, що і в чому їх не влаштовує – не всі можуть. У них всі не працюють. Всі всіх кришують. Все зле, все недобре. Але в цьому нема конструктиву. Жодних конкретних фактів чиїхось зловживань. Для мене це дуже боляче. Коли сидять люди, ти їх запрошуєш і запитуєш: «Що ви хочете?», а ніхто тобі чітко нічого не може пояснити. Тяжко зрозуміти позицію. У них нема бачення. Вона сидять, бо сидять. Усім незадоволені в цьому житті. За таких обставин ми їм нічим допомогти і не можем», - додає правоохоронець.
За його словами, розгляд деяких їхніх звернень уже припинили, бо доводи неодноразово перевіряли у повному обсязі, а у повторних зверненнях відсутні якісь нові відомості чи факти, які потребують додаткової перевірки.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ В ІНТЕРВ’Ю З МАКСИМОМ КИРИЧУКОМ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Що ж це прокурор осліп коли йому фото тріщини, рука пролазить показують а ні він, ні наша міська Зрада, ні 2 Львівські комісії кажуть - не, будинок не аварійний, то так має бути і заплановано архітектурою...
Вразила відповідь уповноваженого з прав людини п. Єлова, що "Лудковська з рішеннями судів не воює..." А хто ж тоді кпиться з маленького українця ?..
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