За рік на Волині викрили 7 злочинних груп





Про це прокурор Волинської області Максим Киричук розповів в Інформаційному агентству ВолиньPost.



Правоохоронець поділився, що розкриття злочинного угруповання - найбільша перемога для усієї правоохоронної системи.



«Викрити злочинну групу – надзвичайно тяжко. Це є кваліфіковані люди, грамотні, у них є якась злочинна схема. В групу входять 5-6 людей, які мають стійку ієрархію, іноді – з корупційними зв’язками. Минулого року викрили 7 таких груп», - повідомив Максим Киричук.



Серед викритих схем - викрадення автомобілів, підроблення грошей, перетин кордону, збут наркотиків.



«Зокрема викрили злочинну групу у складі трьох осіб, які займалися постачанням до Маневицької виховної колонії наркотичного засобу. Навесні викрили трьох волинян, які вчинили шість розбійних нападів, крадіжку з проникненням у житло та підпал житлового приміщення. Викрили схему умисного ухилення підприємцями від сплати податків. Для цього злочинці створили та придбали низку юридичних осіб та використовували їх реквізити», - сказав прокурор.



Також вдалося викрити злочинне угрупування, члени якого



З його слів, ці розкриття стали можливі завдяки комплексним діям всієї правоохоронної системи.



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