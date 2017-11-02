За рік на Волині викрили 7 злочинних груп
Сьогодні, 17:00
За 2017 рік волинські правоохоронці розкрили 7 злочинних груп.
Про це прокурор Волинської області Максим Киричук розповів в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
Правоохоронець поділився, що розкриття злочинного угруповання - найбільша перемога для усієї правоохоронної системи.
«Викрити злочинну групу – надзвичайно тяжко. Це є кваліфіковані люди, грамотні, у них є якась злочинна схема. В групу входять 5-6 людей, які мають стійку ієрархію, іноді – з корупційними зв’язками. Минулого року викрили 7 таких груп», - повідомив Максим Киричук.
Серед викритих схем - викрадення автомобілів, підроблення грошей, перетин кордону, збут наркотиків.
«Зокрема викрили злочинну групу у складі трьох осіб, які займалися постачанням до Маневицької виховної колонії наркотичного засобу. Навесні викрили трьох волинян, які вчинили шість розбійних нападів, крадіжку з проникненням у житло та підпал житлового приміщення. Викрили схему умисного ухилення підприємцями від сплати податків. Для цього злочинці створили та придбали низку юридичних осіб та використовували їх реквізити», - сказав прокурор.
Також вдалося викрити злочинне угрупування, члени якого організовували протиправну легалізацію іноземців в Україні. Ці люди діяли суто на Волині і займалися переправленням людей через кордон, підроблюючи різні документи.
З його слів, ці розкриття стали можливі завдяки комплексним діям всієї правоохоронної системи.
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Про це прокурор Волинської області Максим Киричук розповів в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.
Правоохоронець поділився, що розкриття злочинного угруповання - найбільша перемога для усієї правоохоронної системи.
«Викрити злочинну групу – надзвичайно тяжко. Це є кваліфіковані люди, грамотні, у них є якась злочинна схема. В групу входять 5-6 людей, які мають стійку ієрархію, іноді – з корупційними зв’язками. Минулого року викрили 7 таких груп», - повідомив Максим Киричук.
Серед викритих схем - викрадення автомобілів, підроблення грошей, перетин кордону, збут наркотиків.
«Зокрема викрили злочинну групу у складі трьох осіб, які займалися постачанням до Маневицької виховної колонії наркотичного засобу. Навесні викрили трьох волинян, які вчинили шість розбійних нападів, крадіжку з проникненням у житло та підпал житлового приміщення. Викрили схему умисного ухилення підприємцями від сплати податків. Для цього злочинці створили та придбали низку юридичних осіб та використовували їх реквізити», - сказав прокурор.
Також вдалося викрити злочинне угрупування, члени якого організовували протиправну легалізацію іноземців в Україні. Ці люди діяли суто на Волині і займалися переправленням людей через кордон, підроблюючи різні документи.
З його слів, ці розкриття стали можливі завдяки комплексним діям всієї правоохоронної системи.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ В ІНТЕРВ’Ю З МАКСИМОМ КИРИЧУКОМ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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