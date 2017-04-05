ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*





Тут ведуться роботи на трьох секціях. На першій змурували четвертий поверх, на другій - третій, а на третій секції - другий.



За слова виконроба житлового комплексу Петра Шапошнікова, в березні планують почати зведення мансардного поверху.



Перший будинок наразі завершений. Територія навколо нього викладена бруківкою та освітлена хай-тек ліхтарями, які вночі змінюють "обличчя" "Юпітера".



ДИВИТИСЯ НІЧНІ ФОТО "ЮПІТЕРА"



Щоб отримати більше інформації, телефонуйте: 096 030 20 10, або завітайте до відділів продажів: вул. Коперника, 13В або другий поверх РЦ "Промінь", м. Луцьк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Юпітер» , який компанія «Інвестор» зводить на межі Луцька та Липин, у розпалі будівництво другого будинку.Тут ведуться роботи на трьох секціях. На першій змурували четвертий поверх, на другій - третій, а на третій секції - другий.За слова виконроба житлового комплексу, в березні планують почати зведення мансардного поверху.Перший будинок наразі завершений. Територія навколо нього викладена бруківкою та освітлена хай-тек ліхтарями, які вночі змінюють "обличчя" "Юпітера".

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