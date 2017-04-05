ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
Сьогодні, 09:01
У житловому комплексі «Юпітер», який компанія «Інвестор» зводить на межі Луцька та Липин, у розпалі будівництво другого будинку.
Тут ведуться роботи на трьох секціях. На першій змурували четвертий поверх, на другій - третій, а на третій секції - другий.
За слова виконроба житлового комплексу Петра Шапошнікова, в березні планують почати зведення мансардного поверху.
Перший будинок наразі завершений. Територія навколо нього викладена бруківкою та освітлена хай-тек ліхтарями, які вночі змінюють "обличчя" "Юпітера".
ДИВИТИСЯ НІЧНІ ФОТО "ЮПІТЕРА"
Щоб отримати більше інформації, телефонуйте: 096 030 20 10, або завітайте до відділів продажів: вул. Коперника, 13В або другий поверх РЦ "Промінь", м. Луцьк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тут ведуться роботи на трьох секціях. На першій змурували четвертий поверх, на другій - третій, а на третій секції - другий.
За слова виконроба житлового комплексу Петра Шапошнікова, в березні планують почати зведення мансардного поверху.
Перший будинок наразі завершений. Територія навколо нього викладена бруківкою та освітлена хай-тек ліхтарями, які вночі змінюють "обличчя" "Юпітера".
ДИВИТИСЯ НІЧНІ ФОТО "ЮПІТЕРА"
Щоб отримати більше інформації, телефонуйте: 096 030 20 10, або завітайте до відділів продажів: вул. Коперника, 13В або другий поверх РЦ "Промінь", м. Луцьк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Припиніть безлад»: лучани обурені роботою будівельного магазину
Сьогодні, 09:17
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
Сьогодні, 09:01
Курс валют у Луцьку на 5 лютого
Сьогодні, 09:00
У Києві невідомі відкрили вогонь по чоловікові. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:48