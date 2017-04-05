вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*

ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
У житловому комплексі «Юпітер», який компанія «Інвестор» зводить на межі Луцька та Липин, у розпалі будівництво другого будинку.

Тут ведуться роботи на трьох секціях. На першій змурували четвертий поверх, на другій - третій, а на третій секції - другий.

За слова виконроба житлового комплексу Петра Шапошнікова, в березні планують почати зведення мансардного поверху.

Перший будинок наразі завершений. Територія навколо нього викладена бруківкою та освітлена хай-тек ліхтарями, які вночі змінюють "обличчя" "Юпітера".

ДИВИТИСЯ НІЧНІ ФОТО "ЮПІТЕРА"

Щоб отримати більше інформації, телефонуйте: 096 030 20 10, або завітайте до відділів продажів: вул. Коперника, 13В або другий поверх РЦ "Промінь", м. Луцьк.

ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юпітер, будівництво, Інвестор, житловий комплекс, реклама, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Тонни г...а» і «проплачені люди»: луцький депутат про «методи» «УКРОПу»
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Луцьк очима змії: унікальні фото
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Україна в «полоні» снігу: затори на дорогах, повалені дерева і вимушені канікули
Сьогодні, 09:20
«Припиніть безлад»: лучани обурені роботою будівельного магазину
Сьогодні, 09:17
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
Сьогодні, 09:01
Курс валют у Луцьку на 5 лютого
Сьогодні, 09:00
У Києві невідомі відкрили вогонь по чоловікові. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 08:48
Схожі новини
Як у Луцьку зводять «космічний» житловий комплекс. ВІДЕО* Як у Луцьку зводять «космічний» житловий комплекс. ВІДЕО*
11 січень, 09:00
Показали, як у Луцьку будують «космічний» житловий комплекс. ФОТО* Показали, як у Луцьку будують «космічний» житловий комплекс. ФОТО*
02 січень, 10:26
У «Юпітері» розпочали будівництво другої черги* У «Юпітері» розпочали будівництво другої черги*
05 квітень, 2017, 09:14
У «Юпітері» розпочали будівництво четвертого поверху* У «Юпітері» розпочали будівництво четвертого поверху*
07 березень, 2017, 11:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Краса, що захоплює: фото засніженого Луцька
04 лютий, 09:42
 2
«Ніколи не забуду, як пахне обгорілий бетон», - волинський «кіборг» Юрій Величко
Сьогодні, 09:08
 1
ЖК «Юпітер»: другий будинок росте наче гриб. ФОТО*
Сьогодні, 09:01
 1
Фільм про хлопчика з Донбасу переміг на кінофестивалі
04 лютий, 20:03
 1
День cвятого Валентина в Nester House: романтика і розваги*
04 лютий, 19:50
 1
Медіа
відео
1/8