Волинська майстриня презентувала виставку ляльок-мотанок

Людмила Турик презентувала у Луцьку авторську виставку ляльок-мотанок.



Майстер-клас цього виду народної творчості відбувся в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки, – пише



Людмила Турик розповідає, що виготовленням ляльок захопилася 2 роки тому. Нині у її колекції – близько півсотні виробів.



«Це не колишня – це сучасна інтер’єрна лялька, яку можна поставити як оберіг, можна гратися. Втративши батьків, я сумувала за ними. Саме лялька дала мені натхнення і спосіб життя, здійснення своїх мрій, оскільки я з дитинства займалася декоративно-прикладним мистецтвом», – каже вона.

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