Волинська майстриня презентувала виставку ляльок-мотанок
Сьогодні, 19:21
Майстриня із села Залізниця Любешівського району Людмила Турик презентувала у Луцьку авторську виставку ляльок-мотанок.
Майстер-клас цього виду народної творчості відбувся в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки, – пише ВРД НСТУ.
Людмила Турик розповідає, що виготовленням ляльок захопилася 2 роки тому. Нині у її колекції – близько півсотні виробів.
«Це не колишня – це сучасна інтер’єрна лялька, яку можна поставити як оберіг, можна гратися. Втративши батьків, я сумувала за ними. Саме лялька дала мені натхнення і спосіб життя, здійснення своїх мрій, оскільки я з дитинства займалася декоративно-прикладним мистецтвом», – каже вона.
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Майстер-клас цього виду народної творчості відбувся в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки, – пише ВРД НСТУ.
Людмила Турик розповідає, що виготовленням ляльок захопилася 2 роки тому. Нині у її колекції – близько півсотні виробів.
«Це не колишня – це сучасна інтер’єрна лялька, яку можна поставити як оберіг, можна гратися. Втративши батьків, я сумувала за ними. Саме лялька дала мені натхнення і спосіб життя, здійснення своїх мрій, оскільки я з дитинства займалася декоративно-прикладним мистецтвом», – каже вона.
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