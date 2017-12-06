Потяг Ковель – Львів змінить графік руху





Відтак 6, 7, 8, а також 13, 14, 15 лютого буде змінено маршрут та графік руху поїзда №6055 Ковель–Львів, – пише



У зазначені дні поїзд №6055 Ковель – Львів курсуватиме за наступним маршрутом та розкладом: до Червонограда – за діючим розкладом, ст. Червоноград (11:55-12:05) – ст. Белз (12:45) – ст. Рава-Руська (13:45-13:47) – ст. Добросин (14:22) – ст. Жовква (14:42) – ст. Куликів (14:57) – ст. Брюховичі (15:27) – ст. Батарівка (15:37) – ст. Клепарів-Пас. (15:42) – ст. Львів (15:47).



Крім того, 6, 7, 8, а також 13, 14, 15 лютого буде відмінено курсування поїздів №6076 Львів – Сокаль та №6057 Сокаль – Львів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На лютий заплановані ремонтні роботи з підсилення верхніх поясів мостів на залізничному перегоні Червоноград–Гірник.Відтак 6, 7, 8, а також 13, 14, 15 лютого буде змінено маршрут та графік руху поїзда №6055 Ковель–Львів, – пише Zaxid.net із посиланням на Львівську залізницю.У зазначені дні поїзд №6055 Ковель – Львів курсуватиме за наступним маршрутом та розкладом: до Червонограда – за діючим розкладом, ст. Червоноград (11:55-12:05) – ст. Белз (12:45) – ст. Рава-Руська (13:45-13:47) – ст. Добросин (14:22) – ст. Жовква (14:42) – ст. Куликів (14:57) – ст. Брюховичі (15:27) – ст. Батарівка (15:37) – ст. Клепарів-Пас. (15:42) – ст. Львів (15:47).Крім того, 6, 7, 8, а також 13, 14, 15 лютого буде відмінено курсування поїздів №6076 Львів – Сокаль та №6057 Сокаль – Львів.

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