Потрібно боротися з корупцією на побутовому рівні, - Лапін

Однією з причин, чому Україна займає найвище місце в рейтингу світу за рівнем корупції є те, що ми маємо корупцію не тільки системну, але і побутову.Про це в ефірі "Прямого" заявив народний депутат від фракції "Народний фронт"«Є наочний приклад, коли громадянину потрібна чергова довідка, йому простіше дати кілька гривень, щоб її отримати. І така проблема у нас присутня по всій території України, тоді як в Європейському Союзі таку довідку можна оформити онлайн. Людський фактор в системі мінімізований», - зазначив він.Іншою причиною корупції є неправильна інтерпретація лобізму в Україні. В Європі лобізм – це звичайна практика, яка є легалізованою. В Україні вважають, що лобізм – це корупція.Нардеп зазначив, що окрім боротьби з корупцією на системному рівні, потрібно боротися з нею і на побутовому рівні, а також, що державна система потребує змін, які полягали б в мінімізації людського фактору.Щодо президентського законопроекту про Антикорупційний суд та 4-х альтернативних, Ігор Лапін відзначив, що питання традиційно перейшло в політичну площину.Звісно, до окремих норм президентського проекту є питання, але наявність альтернативних означає, що питання свідомо затягують.«Я, наприклад, не підтримую тезу законопроекту про те, що серед вимог до суддів Антикорупційного суду є участь в міжнародних організаціях щодо боротьби з корупцією. Навряд чи така норма може визначати критерій професійності судді, але її заклали. Разом з тим є суспільний інтерес на створення Антикорупційного Суду. І відповідно, його треба створювати. Значить з наступного тижня ми перейдемо в робочий режим розгляду і надання поправок до законопроекту. Хоча за найоптимістичнішим прогнозом, з врахуванням прийняття закону і проведення конкурсів, такий суд буде створено у 2019 році», – підсумував Лапін.