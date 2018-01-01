Просять допомогти стати на ноги молодому лучанину





Грошей сім’я не має, тому сподівається на підтримку небайдужих людей. Попри виклики долі, Максим вміє усе робити руками, мріє стати на ноги та створити сім’ю, – пише



Ще у Луцькому пологовому будинку 32 роки тому від Максимка відмовилися рідні батьки. Хлопчик народився без фаланг пальців на руках і ногах. Малого всиновила сім’я лучан Вотякових. Він навчився ходити, відвідував дитсадок, закінчив школу, активно займався спортом.



15 років тому родина переїхала жити та працювати на Донеччину. У Максима була робота, кохана дівчина. Неподалік Донецького аеропорту почав зводити власний будинок. 2014-го, коли почалися бойові дії, Вотякові повернулися на Волинь, тепер у Луцьку знімають квартиру. Максим із дівчиною залишився на Донеччині. У травні минулого року від важкої хвороби кохана померла. Після пережитого хлопець перестав ходити взагалі.



У вересні минулого року його, лежачого, привезли до батьків у Луцьк волонтери.



За державною програмою протез Максиму як інваліду дитинства має бути безплатним, каже мама хлопця. Але коштів у бюджеті немає. Родина збирає гроші, а час біжить.



Для того, аби хлопець знову став на ноги, потрібно більше ста тисяч гривень на купівлю протеза та операцію. Родина таких грошей нем ає, тому звертається за допомогою до небайдужих.



Номер картки мами, Лілії Вотякової: 5168 7573 4004 7853.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Молодий лучанин, який народився з вадами кінцівок, терміново потребує операції.Грошей сім’я не має, тому сподівається на підтримку небайдужих людей. Попри виклики долі, Максим вміє усе робити руками, мріє стати на ноги та створити сім’ю, – пише ВРД НСТУ Ще у Луцькому пологовому будинку 32 роки тому від Максимка відмовилися рідні батьки. Хлопчик народився без фаланг пальців на руках і ногах. Малого всиновила сім’я лучан Вотякових. Він навчився ходити, відвідував дитсадок, закінчив школу, активно займався спортом.15 років тому родина переїхала жити та працювати на Донеччину. У Максима була робота, кохана дівчина. Неподалік Донецького аеропорту почав зводити власний будинок. 2014-го, коли почалися бойові дії, Вотякові повернулися на Волинь, тепер у Луцьку знімають квартиру. Максим із дівчиною залишився на Донеччині. У травні минулого року від важкої хвороби кохана померла. Після пережитого хлопець перестав ходити взагалі.У вересні минулого року його, лежачого, привезли до батьків у Луцьк волонтери.За державною програмою протез Максиму як інваліду дитинства має бути безплатним, каже мама хлопця. Але коштів у бюджеті немає. Родина збирає гроші, а час біжить.Для того, аби хлопець знову став на ноги, потрібно більше ста тисяч гривень на купівлю протеза та операцію. Родина таких грошей нем ає, тому звертається за допомогою до небайдужих.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію