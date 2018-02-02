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У Європі можуть скасувати зимовий і літній час

У Європі можуть скасувати зимовий і літній час
До Європарламенту внесено проект резолюції про скасування переходу на зимовий та літній час.

Цей документ планують винести на голосування 8 лютого в рамках пленарного засідання у Страсбурзі, – пишуть Факти ICTV із посиланням на УНІАН.

Причиною стали скарги людей на стан здоров’я через наслідки зміни часу двічі на рік.

Нагадаємо, вперше в історії переходити на літній і зимовий час почали в 1908 році у Великобританії – для економії електроенергії. Нині перехід на зимовий і літній час діє у понад 100 країнах.

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