«Попрацювали» конкуренти: у Києві обстріляли пасажирські автобуси. ФОТО
Сьогодні, 18:36
Громадський транспорт Києва обстріляли невідомі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Про це повідомили в спільноті dtp.kyiv.ua, – пише канал 24.
Напад здійснили в Голосіївському районі Києва. Під час обстрілу рейсові автобуси були припарковані.
За словами водіїв громадського транспорту, інцидент трапився через конкуренцію перевізників. Користувачі соцмережі у коментарях називають конфлікт протистоянням «мафії».
Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці, які встановлюють всі деталі злочину.
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Про це повідомили в спільноті dtp.kyiv.ua, – пише канал 24.
Напад здійснили в Голосіївському районі Києва. Під час обстрілу рейсові автобуси були припарковані.
За словами водіїв громадського транспорту, інцидент трапився через конкуренцію перевізників. Користувачі соцмережі у коментарях називають конфлікт протистоянням «мафії».
Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці, які встановлюють всі деталі злочину.
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