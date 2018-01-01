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«Попрацювали» конкуренти: у Києві обстріляли пасажирські автобуси. ФОТО

«Попрацювали» конкуренти: у Києві обстріляли пасажирські автобуси. ФОТО
Громадський транспорт Києва обстріляли невідомі. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомили в спільноті dtp.kyiv.ua, – пише канал 24.

Напад здійснили в Голосіївському районі Києва. Під час обстрілу рейсові автобуси були припарковані.

За словами водіїв громадського транспорту, інцидент трапився через конкуренцію перевізників. Користувачі соцмережі у коментарях називають конфлікт протистоянням «мафії».

Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці, які встановлюють всі деталі злочину.
«Попрацювали» конкуренти: у Києві обстріляли пасажирські автобуси. ФОТО

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Теги: НП
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