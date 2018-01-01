«Попрацювали» конкуренти: у Києві обстріляли пасажирські автобуси. ФОТО





Про це повідомили в спільноті dtp.kyiv.ua, – пише



Напад здійснили в Голосіївському районі Києва. Під час обстрілу рейсові автобуси були припарковані.



За словами водіїв громадського транспорту, інцидент трапився через конкуренцію перевізників. Користувачі соцмережі у коментарях називають конфлікт протистоянням «мафії».



Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці, які встановлюють всі деталі злочину.



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