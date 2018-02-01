На Волині з господарства вкрали верстат. ФОТО





Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.



Правоохоронці встановили, що вночі 1 лютого з господарського приміщення потерпілого злодій викрав деревообробний станок. Сума завданих господарю збитків становить 10 тис. грн.



Поліцейські викрили в скоєнні крадіжки 47-річного односельця чоловіка. Викрадений верстат вилучили та повернуть власнику.



Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Старі Кошари Ковельського району з господарства вкрали деревообробний верстат.Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.Правоохоронці встановили, що вночі 1 лютого з господарського приміщення потерпілого злодій викрав деревообробний станок. Сума завданих господарю збитків становить 10 тис. грн.Поліцейські викрили в скоєнні крадіжки 47-річного односельця чоловіка. Викрадений верстат вилучили та повернуть власнику.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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