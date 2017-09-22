Волинянку побили та пограбували у власному помешканні
Сьогодні, 16:49
Чоловік і жінка напали на мешканку Ковеля в її помешканні.
За фактом грабежу вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 186 Кримінального кодексу України, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Зокрема постраждала жінка звернулася до ковельських поліцейських із заявою про грабіж майже через добу після інциденту. Вона повідомила, що 31 січня близько 18 години візуально знайомі їй чоловік та жінка нанесли їй тілесні ушкодження та відкрито викрали телевізор.
Сума збитку становить 1,5 тис. грн.
Правоохоронці встановили причетність до скоєння грабежу 25-річної та 31-річного жителів міста Ковель. Поліцейські телевізор вилучили та повернуть власниці.
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За фактом грабежу вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 186 Кримінального кодексу України, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Зокрема постраждала жінка звернулася до ковельських поліцейських із заявою про грабіж майже через добу після інциденту. Вона повідомила, що 31 січня близько 18 години візуально знайомі їй чоловік та жінка нанесли їй тілесні ушкодження та відкрито викрали телевізор.
Сума збитку становить 1,5 тис. грн.
Правоохоронці встановили причетність до скоєння грабежу 25-річної та 31-річного жителів міста Ковель. Поліцейські телевізор вилучили та повернуть власниці.
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