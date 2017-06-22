Коли відбудуться вибори міського голови Луцька? ВІДЕО

Тарас Яковлев та секретар Луцької міської ради Григорій Пустовіт спрогнозували, коли ж відбудуться вибори міського голови Луцька.



Про це вони розповіли в прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Волині "Протилежний погляд LIVE" у п'ятницю, 2 лютого, - пише ІА



"Я сподіваюся, що вибори відбудуться якомога швидше. На це сподівається все місто, на це сподівається наша громада. Але ви бачите, яка ситуація. Фактично постійний комітет Верховної Ради, який очолює Сергій Власенко, прийняв рішення провести вибори в вересні місці. Але ВР не спромоглася навіть це питання внести в порядок денний.



На сьогодні ми бачимо незацікавленість провладної коаліції, тих людей, які сьогодні нам опонують по суті, незацікавленість взяти участь у виборчій кампанії, незацікавленість взяти й позмагатися своїми програмами. Я думаю це тому, що в них відсутній кандидат", – висловив свою позицію Григорій Пустовіт.



Своєю чергою, Тарас Яковлев вважає, що прогнози – діло невдячне.



"Особисто я не можу сказати, коли ці вибори будуть відбуватися. Однак я підтверджую, що для міста це дуже важливо. Чим швидше вони відбудуться, тим краще буде для міста. Стосовно певних затягувань. Тут важко говорити, що хтось у нас в цьому безпосередньо винний.



Я хотів би нагадати як готувались документи на передачу у Верховну Раду, щоб вона таки ці вибори призначила. Якщо Микола Ярославович помер 3 лютого, то в кінці травня, чи на початку червня, не пам'ятаю, тільки був переданий повний пакет документів у ВР щоби таки рішення могло бути прийнятим. Тобто Луцька міська рада це орган набагато менший, набагато менш бюрократичний, він декілька місяців затягнув цей процес, Григорій Олександрович, ви про це дуже добре знаєте. Але чомусь міська рада на той час не спромоглась цього зробити і зробила це трошки довше, по-моєму за 3,5 місяці.



І говорити після цього, що тепер затягує ВР – так, можливо, певні бюрократичні процеси надають можливість це зробити, але це є колективна, скажімо, відповідальність, або, можливо, безвідповідальність", – зауважив Тарас Яковлев.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Радник голови Волинської ОДАта секретар Луцької міської радиспрогнозували, коли ж відбудуться вибори міського голови Луцька.Про це вони розповіли в прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу Волині "Протилежний погляд LIVE" у п'ятницю, 2 лютого, - пише ІА Конкурент "Я сподіваюся, що вибори відбудуться якомога швидше. На це сподівається все місто, на це сподівається наша громада. Але ви бачите, яка ситуація. Фактично постійний комітет Верховної Ради, який очолює Сергій Власенко, прийняв рішення провести вибори в вересні місці. Але ВР не спромоглася навіть це питання внести в порядок денний.На сьогодні ми бачимо незацікавленість провладної коаліції, тих людей, які сьогодні нам опонують по суті, незацікавленість взяти участь у виборчій кампанії, незацікавленість взяти й позмагатися своїми програмами. Я думаю це тому, що в них відсутній кандидат", – висловив свою позицію Григорій Пустовіт.Своєю чергою, Тарас Яковлев вважає, що прогнози – діло невдячне."Особисто я не можу сказати, коли ці вибори будуть відбуватися. Однак я підтверджую, що для міста це дуже важливо. Чим швидше вони відбудуться, тим краще буде для міста. Стосовно певних затягувань. Тут важко говорити, що хтось у нас в цьому безпосередньо винний.Я хотів би нагадати як готувались документи на передачу у Верховну Раду, щоб вона таки ці вибори призначила. Якщо Микола Ярославович помер 3 лютого, то в кінці травня, чи на початку червня, не пам'ятаю, тільки був переданий повний пакет документів у ВР щоби таки рішення могло бути прийнятим. Тобто Луцька міська рада це орган набагато менший, набагато менш бюрократичний, він декілька місяців затягнув цей процес, Григорій Олександрович, ви про це дуже добре знаєте. Але чомусь міська рада на той час не спромоглась цього зробити і зробила це трошки довше, по-моєму за 3,5 місяці.І говорити після цього, що тепер затягує ВР – так, можливо, певні бюрократичні процеси надають можливість це зробити, але це є колективна, скажімо, відповідальність, або, можливо, безвідповідальність", – зауважив Тарас Яковлев.

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