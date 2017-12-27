Волинські художники презентували Зимовий салон





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«Тут представлено твори 50 художників різних поколінь і шкіл, а також видів презентації мистецтва: від класичних до концептуальних. Це і графіка, живопис, акварель, батик, черпаний папір, ікона на склі, художня фотографія, дерев’яні композиції та багато інших. Приємно, що активну участь у салоні взяли студенти і випускники Інституту мистецтв», – розповів про учасників салону голова правління волинського осередку Національної спілки художників Володимир Марчук.



Відома волинська художниця, член спілки Світлана Костукевич поділилася своїми враженнями про виставку: «Приємно бачити, що волиняни цікавляться мистецтвом і приходять на виставки. Хочеться назвати декілька прізвищ, які мені зімпонували. Тетяна Ядчук-Богомазова цікаво організувала простір у залі своїми творами. Нещодавно вона брала участь на дуже вагомій виставці у Львові. Лілія Стельмах – це художниця, яка демонструє потужний вибух творчості і представили на виставці батики. Ще мені дуже подобається графіка Андрія Стельмаха. Твори Оксани Ядчук-Мачинської створили дуже гарний настрій на виставці. Роботи Тетяни Мялковської вражають мене своєю енергетикою. Олена Бурдаш представила серію у новій притишеній кольоровій гамі. Іштван Кус і Олег Дмитрук виставили цікаві інсталяції».



Художниця закликала глядача уникнути буквальності у сприйнятті творів цієї експозиції: тему кожної роботи створює не лише настрій певної пори роки, а й візуалізує дитячі спогади, накопичені переживання художника. Шанувальники творчості Світлани Костукевич побачили в інтер’єрі салону її диптих «Загадкові квіти», в якому вона у барвистій квітковій палітрі передала передчуття свята.



На думку знаної волинської мисткині Тетяни Мялковської, такі збірні виставки, попри певні закиди у доцільності їх проведення і складнощі формування експозиції, насправді показують «пророслі зерна» творчості у живому втіленні: «Мені особисто дуже подобається спостерігати за еволюцією кожного художника і за еволюцією часу і розвитку простору, перебування й усвідомлення певних речей. Я помітила з роками, що у картинах є частина, велика або мала, любові до самого себе і до всього, що твориться. Це є власна еволюція переживань і прийняття любові себе і світу».



Найсильніші враження вона отримала від роботи наймолодшої учасниці виставки Софії Левчинської «Коли весілля?» – щирої, щедрої на любов «картини, якою можна зцілитися».



«Зима буває різною»! Назва пейзажної акварелі волинської художниці Олени Журавель не лише відобразила мінливий настрій української зими, а й своєрідно висловила загальні враження про яскраву різножанрову експозицію Зимового салону. І знані волинські художники, і молоді мистці – кожен у своїй неповторній інтерпретації – висловилися на «зимово-різдвяну» тематику.



Молодий мистець Олег Дмитрук епатував публіку влучною сатиричною інсталяцією «Блюдо празднік #1» і «Блюдо празднік #2» на тему зимових свят з ідеологічно-гастрономічним підтекстом радянського періоду: «Єдиний політичний мотив запровадження Нового року в Радянському Союзі – витіснення Різдва. Утвердившись як «главный праздник», попри певні запозичення зі світських та релігійних різдвяних традицій, за повного банкрутства ідеології вилився в банальне обжирання перед телевізором. Типові страви стали не просто символом, а змістом свята».



Портрети й тематичні полотна, інсталяції та фотопроекти показали широкий діапазон мистецьких практик молодих перспективних волинян. Звернули на себе увагу філігранністю техніки й глибиною образотворення полотна Романа Петрука, Іштван Кус вкотре зацікавив концептуальним проектом «Пори року», Анна Попова – арт-проектом у техніці черпаного паперу «Червоне – то любов…». Увазі колег і глядачів свої роботи представили Наталія Мелесь, Олександр Юр’єв, Андрій Горбаль, Артур Столярук, Олена Звягінцева, Денис Мозговенко, Іванна Дацюк, Сергій Столярук та інші.



Волинські художники запропонували шанувальникам прекрасного дуже цікаві твори в багатій тематичній і емоційній палітрі, у несхожості самобутніх авторських технік і стилістичних реалізацій.



Численні гості події мали можливість висловити свої враження і неформально поспілкуватися із багатьма учасниками салону – відомими мистцями Петром Собком, Леонідом Хведчуком, Геннадієм і Олександром Юр’євими, Сергієм Корсаєм, Галиною Черниш, Романом Петруком та ін. Та варто завітати до галереї тоді, коли гамірна презентація завершилася, бо вдумливе споглядання творів мистецтва передбачає і певну зосередженість, і тишу.







Фото - Віктора Чухрая, Олега Бурлаки і Володимира Дзюрбея



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Традиційний Зимовий салон відкрився 1 лютого в Галереї мистецтв Волинської організації Національної спілки художників України. На вернісажі презентовано понад 80 творів наших сучасників – знаних волинських мистців, спілчан, вільних художників і початківців.Про це пишуть Волинські новини «Тут представлено твори 50 художників різних поколінь і шкіл, а також видів презентації мистецтва: від класичних до концептуальних. Це і графіка, живопис, акварель, батик, черпаний папір, ікона на склі, художня фотографія, дерев’яні композиції та багато інших. Приємно, що активну участь у салоні взяли студенти і випускники Інституту мистецтв», – розповів про учасників салону голова правління волинського осередку Національної спілки художниківВідома волинська художниця, член спілкиподілилася своїми враженнями про виставку: «Приємно бачити, що волиняни цікавляться мистецтвом і приходять на виставки. Хочеться назвати декілька прізвищ, які мені зімпонували.цікаво організувала простір у залі своїми творами. Нещодавно вона брала участь на дуже вагомій виставці у Львові.– це художниця, яка демонструє потужний вибух творчості і представили на виставці батики. Ще мені дуже подобається графіка. Твористворили дуже гарний настрій на виставці. Роботивражають мене своєю енергетикою.представила серію у новій притишеній кольоровій гамі.виставили цікаві інсталяції».Художниця закликала глядача уникнути буквальності у сприйнятті творів цієї експозиції: тему кожної роботи створює не лише настрій певної пори роки, а й візуалізує дитячі спогади, накопичені переживання художника. Шанувальники творчості Світлани Костукевич побачили в інтер’єрі салону її диптих «Загадкові квіти», в якому вона у барвистій квітковій палітрі передала передчуття свята.На думку знаної волинської мисткині Тетяни Мялковської, такі збірні виставки, попри певні закиди у доцільності їх проведення і складнощі формування експозиції, насправді показують «пророслі зерна» творчості у живому втіленні: «Мені особисто дуже подобається спостерігати за еволюцією кожного художника і за еволюцією часу і розвитку простору, перебування й усвідомлення певних речей. Я помітила з роками, що у картинах є частина, велика або мала, любові до самого себе і до всього, що твориться. Це є власна еволюція переживань і прийняття любові себе і світу».Найсильніші враження вона отримала від роботи наймолодшої учасниці виставки«Коли весілля?» – щирої, щедрої на любов «картини, якою можна зцілитися».«Зима буває різною»! Назва пейзажної акварелі волинської художниціне лише відобразила мінливий настрій української зими, а й своєрідно висловила загальні враження про яскраву різножанрову експозицію Зимового салону. І знані волинські художники, і молоді мистці – кожен у своїй неповторній інтерпретації – висловилися на «зимово-різдвяну» тематику.Молодий мистецьепатував публіку влучною сатиричною інсталяцією «Блюдо празднік #1» і «Блюдо празднік #2» на тему зимових свят з ідеологічно-гастрономічним підтекстом радянського періоду: «Єдиний політичний мотив запровадження Нового року в Радянському Союзі – витіснення Різдва. Утвердившись як «главный праздник», попри певні запозичення зі світських та релігійних різдвяних традицій, за повного банкрутства ідеології вилився в банальне обжирання перед телевізором. Типові страви стали не просто символом, а змістом свята».Портрети й тематичні полотна, інсталяції та фотопроекти показали широкий діапазон мистецьких практик молодих перспективних волинян. Звернули на себе увагу філігранністю техніки й глибиною образотворення полотна, Іштван Кус вкотре зацікавив концептуальним проектом «Пори року»,– арт-проектом у техніці черпаного паперу «Червоне – то любов…». Увазі колег і глядачів свої роботи представилита інші.Волинські художники запропонували шанувальникам прекрасного дуже цікаві твори в багатій тематичній і емоційній палітрі, у несхожості самобутніх авторських технік і стилістичних реалізацій.Численні гості події мали можливість висловити свої враження і неформально поспілкуватися із багатьма учасниками салону – відомими мистцямита ін. Та варто завітати до галереї тоді, коли гамірна презентація завершилася, бо вдумливе споглядання творів мистецтва передбачає і певну зосередженість, і тишу.

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