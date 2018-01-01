Муніципали знайшли «точку», де вночі продавали алкоголь

У Луцьку муніципали виявили магазин, продавчиня якого реалізовувала заборонену продукцію.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Алкогольні та слабоалкогольні вироби, які не можна продавати з 22:00 до 08:00, жінка відпустила покупцям в торгівельному закладі «Юрій», що на вулиці Конякіна,14.Покупцями виявилися інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, які здійснювали нічне відпрацювання.На порушницю складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП, який направлять на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті органу місцевого самоврядування за її місцем проживання.