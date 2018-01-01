Через аварію на Рівненській виник величезний затор





Аварія трапилася близько 18:10, - передає



Учасники ДТП довгий час були змушені очікувати на прибуття поліцейських.



Нагадаємо, що 2 лютого маршрутка зіткнулася з легковиком Renault.



Як зазначили очевидці, водійка легковика не пропустила вантажівку.



Через аварію на вулиці Рівненській та проспекту Відродження утворився величезний затор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Рівненській у Луцьку не поділили дорогу легковик Mercedes та фура VOLVO.Аварія трапилася близько 18:10, - передає Волинь24 Учасники ДТП довгий час були змушені очікувати на прибуття поліцейських.Нагадаємо, що 2 лютого маршрутка зіткнулася з легковиком Renault.Як зазначили очевидці, водійка легковика не пропустила вантажівку.Через аварію на вулиці Рівненській та проспекту Відродження утворився величезний затор.

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