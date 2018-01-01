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Через аварію на Рівненській виник величезний затор

Через аварію на Рівненській виник величезний затор
На вулиці Рівненській у Луцьку не поділили дорогу легковик Mercedes та фура VOLVO.

Аварія трапилася близько 18:10, - передає Волинь24.

Учасники ДТП довгий час були змушені очікувати на прибуття поліцейських.

Нагадаємо, що 2 лютого маршрутка зіткнулася з легковиком Renault.

Як зазначили очевидці, водійка легковика не пропустила вантажівку.

Через аварію на вулиці Рівненській та проспекту Відродження утворився величезний затор.


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Теги: ДТП, Луцьк
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