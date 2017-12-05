Волинську школу через грип закрили на карантин





Про це повідомляє



За даними щотижневого аналізу епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ на п’ятому тижні епідеміологічного сезону було зафіксовано ріст захворюваності. Так, за останній тиждень людей захворіло на 85,4% більше, ніж за попередній. З них 73,6% становлять діти віком до 17 років. Кількість хворих школярів зросла утричі.



За інформацією завідувача районного лабораторного відділення, лікаря-епідеміолога Наталії Мариніної, найбільший відсоток захворюваності серед школярів виявився у Мишеві.



«1 лютого не прийшли на заняття 46 учнів. Це у нас перший випадок за багато років. Уже з 2 лютого уроки у школі відмінені за розпорядженням голови РДА до 11 лютого. Та педагоги працюють», – повідомила директор школи Емілія Левчук.



Такі заходи були вжиті, аби не допустити подальшого розповсюдження інфекції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Мишівській загальноосвітній школі на Волині з 2 лютого припинили навчання через захворювання дітей на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію.Про це повідомляє Буг За даними щотижневого аналізу епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ на п’ятому тижні епідеміологічного сезону було зафіксовано ріст захворюваності. Так, за останній тиждень людей захворіло на 85,4% більше, ніж за попередній. З них 73,6% становлять діти віком до 17 років. Кількість хворих школярів зросла утричі.За інформацією завідувача районного лабораторного відділення, лікаря-епідеміолога, найбільший відсоток захворюваності серед школярів виявився у Мишеві.«1 лютого не прийшли на заняття 46 учнів. Це у нас перший випадок за багато років. Уже з 2 лютого уроки у школі відмінені за розпорядженням голови РДА до 11 лютого. Та педагоги працюють», – повідомила директор школиТакі заходи були вжиті, аби не допустити подальшого розповсюдження інфекції.

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