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Волинську школу через грип закрили на карантин

Волинську школу через грип закрили на карантин
У Мишівській загальноосвітній школі на Волині з 2 лютого припинили навчання через захворювання дітей на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію.

Про це повідомляє Буг.

За даними щотижневого аналізу епідемічної ситуації з грипу та ГРВІ на п’ятому тижні епідеміологічного сезону було зафіксовано ріст захворюваності. Так, за останній тиждень людей захворіло на 85,4% більше, ніж за попередній. З них 73,6% становлять діти віком до 17 років. Кількість хворих школярів зросла утричі.

За інформацією завідувача районного лабораторного відділення, лікаря-епідеміолога Наталії Мариніної, найбільший відсоток захворюваності серед школярів виявився у Мишеві.

«1 лютого не прийшли на заняття 46 учнів. Це у нас перший випадок за багато років. Уже з 2 лютого уроки у школі відмінені за розпорядженням голови РДА до 11 лютого. Та педагоги працюють», – повідомила директор школи Емілія Левчук.

Такі заходи були вжиті, аби не допустити подальшого розповсюдження інфекції.


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Теги: карантин, Волинь, грип
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