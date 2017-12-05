Медики радять оголосити на Волині карантин





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Загалом в Україні підхопили вірус грипу майже 200 тисяч осіб, третина з них – діти.



У Рожищенському районі на Волині виявили два випадки грипу. У 2-річної дитини та 17-річної дівчини. Це вірус типу «В», який для України – не новий. Він небезпечний ускладненнями, зокрема пневмонією. Тому інфекціоністи радять в області тимчасово зупинити навчання, аби вірус не поширювався.



«За останній тиждень у школі Луцька №4 і № 5 кількість дітей, відсутніх у школі також перевищує 20%, і ми будемо надавати пропозиції щодо тимчасового припинення навчання на певний період для того, щоби зменшити захворювання. Лікарі повинні слідкувати за грипом і проводити відповідний комплекс заходів», – розповіла виконувач обов’язків директора Волинського обласного лабораторного центру Наталія Янко.



Нагадаємо, Мишівську школу на Волині уже закрили на карантин.





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