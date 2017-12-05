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Медики радять оголосити на Волині карантин

Медики радять оголосити на Волині карантин
На Волині інфекціоністи через грип радять відправити дітей на вимушені канікули, оголосивши в школах карантин.

Про це пише інформує 24 канал.

Загалом в Україні підхопили вірус грипу майже 200 тисяч осіб, третина з них – діти.

У Рожищенському районі на Волині виявили два випадки грипу. У 2-річної дитини та 17-річної дівчини. Це вірус типу «В», який для України – не новий. Він небезпечний ускладненнями, зокрема пневмонією. Тому інфекціоністи радять в області тимчасово зупинити навчання, аби вірус не поширювався.

«За останній тиждень у школі Луцька №4 і № 5 кількість дітей, відсутніх у школі також перевищує 20%, і ми будемо надавати пропозиції щодо тимчасового припинення навчання на певний період для того, щоби зменшити захворювання. Лікарі повинні слідкувати за грипом і проводити відповідний комплекс заходів», – розповіла виконувач обов’язків директора Волинського обласного лабораторного центру Наталія Янко.

Нагадаємо, Мишівську школу на Волині уже закрили на карантин.


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Теги: карантин, Волинь, грип
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