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Маршрутка в центрі Луцька зіткнулася із Renault

Маршрутка в центрі Луцька зіткнулася із Renault
У Луцьку на проспекті Волі маршрутне таксі №251 зіткнулося з легковиком Renault.

Аварія трапилася у 2 лютого близько 18:30, - повідомляє Волинь24.

За словами очевидців, маршрутка надто різко повернула ліворуч, виїжджаючи від зупинки та зіткнулася з Renault.

Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.

Рух у центрі міста ускладнений.


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Теги: ДТП, Луцьк
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Коментарі 1
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Так це головна фішка маршрутчиків, різко виїхати вліво і перекрити дві смуги!!! Їх мабуть на роботу по цьому критерію беруть...
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