Маршрутка в центрі Луцька зіткнулася із Renault





Аварія трапилася у 2 лютого близько 18:30, - повідомляє



За словами очевидців, маршрутка надто різко повернула ліворуч, виїжджаючи від зупинки та зіткнулася з Renault.



Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.



Рух у центрі міста ускладнений.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Волі маршрутне таксі №251 зіткнулося з легковиком Renault.Аварія трапилася у 2 лютого близько 18:30, - повідомляє Волинь24 За словами очевидців, маршрутка надто різко повернула ліворуч, виїжджаючи від зупинки та зіткнулася з Renault.Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.Рух у центрі міста ускладнений.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію