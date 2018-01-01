Маршрутка в центрі Луцька зіткнулася із Renault
02 лютий, 23:06
У Луцьку на проспекті Волі маршрутне таксі №251 зіткнулося з легковиком Renault.
Аварія трапилася у 2 лютого близько 18:30, - повідомляє Волинь24.
За словами очевидців, маршрутка надто різко повернула ліворуч, виїжджаючи від зупинки та зіткнулася з Renault.
Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
Рух у центрі міста ускладнений.
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Аварія трапилася у 2 лютого близько 18:30, - повідомляє Волинь24.
За словами очевидців, маршрутка надто різко повернула ліворуч, виїжджаючи від зупинки та зіткнулася з Renault.
Автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень.
Рух у центрі міста ускладнений.
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Коментарі 1
Так це головна фішка маршрутчиків, різко виїхати вліво і перекрити дві смуги!!! Їх мабуть на роботу по цьому критерію беруть...
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