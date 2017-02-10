У волинському селі для бійців наліпили 70 відерець вареників





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Ще з обіду в їдальні Машівського навчально-виховного комплексу кипіла робота: хтось чистив картоплю, хтось плакав від цибулі, а комусь випала місія нарізати сало.



Вчителі та учениці старших класів старанно ліпили вареники. Кожен хотів долучитися до хорошої справи і хоч таким чином висловити свою вдячність за спокійне небо над головою.



«Відразу у двох їдальнях наші господині готували вареники: у шкільній та Дому молитви. Люди з радістю приєдналися до своєрідних кулінарних посиденьок. Ми навіть не сподівалися, що ще й ввечері у шкільній їдальні збереться 37 вправних господинь!» – розповіла сільський голова Наталія Сахарук.



Вареники вже повіз на передову волонтер із Вишнева Олександр Положевець. А господині запевнили, що ще збиратимуться та наготують ще чогось смачненького.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад 70 відерець вареників приготували у шкільній їдальні вчителі, учні та небайдужі жителі.Про пише повідомляє Район. Любомль Ще з обіду в їдальні Машівського навчально-виховного комплексу кипіла робота: хтось чистив картоплю, хтось плакав від цибулі, а комусь випала місія нарізати сало.Вчителі та учениці старших класів старанно ліпили вареники. Кожен хотів долучитися до хорошої справи і хоч таким чином висловити свою вдячність за спокійне небо над головою.«Відразу у двох їдальнях наші господині готували вареники: у шкільній та Дому молитви. Люди з радістю приєдналися до своєрідних кулінарних посиденьок. Ми навіть не сподівалися, що ще й ввечері у шкільній їдальні збереться 37 вправних господинь!» – розповіла сільський головаВареники вже повіз на передову волонтер із Вишнева. А господині запевнили, що ще збиратимуться та наготують ще чогось смачненького.

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