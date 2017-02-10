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У волинському селі для бійців наліпили 70 відерець вареників

У волинському селі для бійців наліпили 70 відерець вареників
Понад 70 відерець вареників приготували у шкільній їдальні вчителі, учні та небайдужі жителі.

Про пише повідомляє Район. Любомль.

Ще з обіду в їдальні Машівського навчально-виховного комплексу кипіла робота: хтось чистив картоплю, хтось плакав від цибулі, а комусь випала місія нарізати сало.

Вчителі та учениці старших класів старанно ліпили вареники. Кожен хотів долучитися до хорошої справи і хоч таким чином висловити свою вдячність за спокійне небо над головою.

«Відразу у двох їдальнях наші господині готували вареники: у шкільній та Дому молитви. Люди з радістю приєдналися до своєрідних кулінарних посиденьок. Ми навіть не сподівалися, що ще й ввечері у шкільній їдальні збереться 37 вправних господинь!» – розповіла сільський голова Наталія Сахарук.

Вареники вже повіз на передову волонтер із Вишнева Олександр Положевець. А господині запевнили, що ще збиратимуться та наготують ще чогось смачненького.


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Теги: вареники, Волинь
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