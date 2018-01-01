Футболіст із Волині змінить українське громадянство на польське





Про це пише



«Я не знаю, коли отримаю польське громадянство. Знаю тільки, що хочу бути поляком. Моя бабуся народилася у Влодава в 1939 році за кілька місяців до початку Другої світової війни. Я зібрав всі документи, що підтверджують мої польське коріння і тепер чекаю рішення. Комусь в Україні може не сподобатися моє рішення, але для мене важливо те, що думаю з цього приводу я і мої родичі, і ніхто в Україні не заборонить мені отримати польське громадянство. Якщо я стану поляком, то зможу грати за збірну Польщі, хоча пробитися туди буде нелегко», - сказав 26-річний футболіст



Романчук, який народився в Ковелі, грає в Польщі шостий сезон. Два з них він провів у «Легіоновії», а потім перебрався в «Ягеллонію».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український футболіст Тарас Романчук, який народився в Ковелі, в інтерв’ю Przeglad Sportowy розповів про свій намір змінити громадянство.Про це пише UA-Футбол «Я не знаю, коли отримаю польське громадянство. Знаю тільки, що хочу бути поляком. Моя бабуся народилася у Влодава в 1939 році за кілька місяців до початку Другої світової війни. Я зібрав всі документи, що підтверджують мої польське коріння і тепер чекаю рішення. Комусь в Україні може не сподобатися моє рішення, але для мене важливо те, що думаю з цього приводу я і мої родичі, і ніхто в Україні не заборонить мені отримати польське громадянство. Якщо я стану поляком, то зможу грати за збірну Польщі, хоча пробитися туди буде нелегко», - сказав 26-річний футболістРоманчук, який народився в Ковелі, грає в Польщі шостий сезон. Два з них він провів у «Легіоновії», а потім перебрався в «Ягеллонію».

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