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Альпініст із Волині підкорив найвищу гору Південної Америки

Альпініст із Волині підкорив найвищу гору Південної Америки
Український альпініст із волинського міста Ківерці Олександр Коваль здійснив сходження на найвищу вершину Південної Америки – гору Аконкагуа висотою 6960 метрів.

Про це пише Район. Ківерці.

Сходження Олександра проходило за стандартним маршрутом по північно-західній стіні. Не дивлячись на уявну доступність вершини, ця гора також становить небезпеку для альпіністів; з початку 2018 року на її схилах вже загинуло двоє людей.

Альпініст із Волині підкорив найвищу гору Південної Америки


Свого часу Олександр жив в Ківерцях. Він закінчив Ківерцівську загальноосвітню школу № 4. Із дитинства займався туризмом, був у складних походах, на змаганнях різних рівнів.

Альпініст із Волині підкорив найвищу гору Південної Америки


До слова, Аконкагуа – найвища вершина в Андах, розташована на території аргентинської провінції Мендоса в 15 км від кордону з Чилі. Її висота становить 6960,8 метра над рівнем моря. Найвища вершина в світі за межами Азії, також вона є найвищою вершиною Аргентини, Південної Америки, західної і південної півкуль. Аконкагуа входить в список «Сім вершин», її неофіційна назва «Колос Америки».

Перше сходження на вершину було здійснено 14 січня 1897 року Маттіасом Цурбріггеном, який зійшов один на вершину. Через місяць Аконкагуа була підкорена двома іншими членами експедиції, в яку входив Цурбрігген.

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Теги: цікаво
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Коментарі 1
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Умний в гору нє пойдьот - умний гору обойдьот
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