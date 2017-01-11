Волинські дітлахи створили для птахів незвичні годівнички
Сьогодні, 05:59
Волинські дітлахи відгукнулися на заклик представників національного природного парку і змайстрували безліч годівничок для птахів.
Про це йдеться у повідомленні Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» у соціальній мережі Facebook.
В грудні парк розпочав акцію «Годівничка» і запросив всіх охочих до участі. Умови досить прості – надіслати фото власноруч зробленої годівниці.
«Час завершився і ми пропонуємо до перегляду підбірку фото всіх небайдужих до пернатих. Дякуємо за фото і зроблену роботу, адже допомога однієї людини одному птаху може врятувати популяцію!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» у соціальній мережі Facebook.
В грудні парк розпочав акцію «Годівничка» і запросив всіх охочих до участі. Умови досить прості – надіслати фото власноруч зробленої годівниці.
«Час завершився і ми пропонуємо до перегляду підбірку фото всіх небайдужих до пернатих. Дякуємо за фото і зроблену роботу, адже допомога однієї людини одному птаху може врятувати популяцію!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі волейболістки дали бій чемпіону
Сьогодні, 08:00
Альпініст із Волині підкорив найвищу гору Південної Америки
Сьогодні, 07:01
Волинські дітлахи створили для птахів незвичні годівнички
Сьогодні, 05:59
Армія звільнила ще один населений пункт на Донбасі
Сьогодні, 05:08
Герої парковки на маршрутках показали клас у Києві
Сьогодні, 03:52
Медіа