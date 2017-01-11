Волинські дітлахи створили для птахів незвичні годівнички

Волинські дітлахи відгукнулися на заклик представників національного природного парку і змайстрували безліч годівничок для птахів.Про це йдеться у повідомленні Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща» у соціальній мережі Facebook.В грудні парк розпочав акцію «Годівничка» і запросив всіх охочих до участі. Умови досить прості – надіслати фото власноруч зробленої годівниці.«Час завершився і ми пропонуємо до перегляду підбірку фото всіх небайдужих до пернатих. Дякуємо за фото і зроблену роботу, адже допомога однієї людини одному птаху може врятувати популяцію!» - йдеться у повідомленні.