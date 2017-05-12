На Волині орудують злодії-гастролери, - журналістка

У селі Луковичі Іваничівського району минулого тижня зафіксували ряд нічних крадіжок і спроб проникнення у помешкання, здебільшого одиноких жінок, а також до будинків, де тимчасово ніхто не проживає.Про це у Facebook повідомляє журналісткаЗа її інформацією, зловмисники з’являються серед ночі на автомобілі і, очевидно, по чіткій «наводці» людей, які добре володіють інформацією, проникають у приміщення. З того, що відомо, були випадки крадіжок масивних металевих предметів, акумуляторів тощо.«Це можуть бути особи з неабияким попереднім злочинним досвідом. Люди стривожені і обурені зухвалістю нічних «гастролерів» та їх цинічною нахабністю», - стверджує Ховайло.Вона зазначила, що інформація про крадіжки уже подана працівникам поліції. Жителі сподіваються, що такі порушення закону не залишаться непокараними.«Будьте пильними та упередженими! Вмійте правильно повестись у випадку виявлення злочину, а ще краще - попередити його. Уважно слідкуйте за незнайомими людьми та транспортом у ваших населених пунктах», - закликала вона.