Герої парковки на маршрутках показали клас у Києві
Сьогодні, 03:52
У Києві на Виноградарі водії маршруток паркуються прямо посеред тротуару.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Місцеві жителі кажуть, що ця маршрутка стоїть у цьому місці щодня.
«А хто це так «ідеально» паркується? О, так це ж ті, хто може курити, пити каву, перемикати передачі, жонглювати насінням і їхати одночасно. А потім ще так щиро дивуються «чому ж нас так не люблять», – йдеться у повідомленні.
Відзначається, що «ідеальне» місце для парковки маршрутники обрали навпроти пологового будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Місцеві жителі кажуть, що ця маршрутка стоїть у цьому місці щодня.
«А хто це так «ідеально» паркується? О, так це ж ті, хто може курити, пити каву, перемикати передачі, жонглювати насінням і їхати одночасно. А потім ще так щиро дивуються «чому ж нас так не люблять», – йдеться у повідомленні.
Відзначається, що «ідеальне» місце для парковки маршрутники обрали навпроти пологового будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські дітлахи створили для птахів незвичні годівнички
Сьогодні, 05:59
Армія звільнила ще один населений пункт на Донбасі
Сьогодні, 05:08
Герої парковки на маршрутках показали клас у Києві
Сьогодні, 03:52
Футболіст із Волині змінить українське громадянство на польське
Сьогодні, 01:50
Медіа