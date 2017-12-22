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Герої парковки на маршрутках показали клас у Києві

Герої парковки на маршрутках показали клас у Києві
У Києві на Виноградарі водії маршруток паркуються прямо посеред тротуару.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Місцеві жителі кажуть, що ця маршрутка стоїть у цьому місці щодня.

«А хто це так «ідеально» паркується? О, так це ж ті, хто може курити, пити каву, перемикати передачі, жонглювати насінням і їхати одночасно. А потім ще так щиро дивуються «чому ж нас так не люблять», – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що «ідеальне» місце для парковки маршрутники обрали навпроти пологового будинку.

Герої парковки на маршрутках показали клас у Києві

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Теги: Київ, авто
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