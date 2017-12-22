Герої парковки на маршрутках показали клас у Києві





Про це повідомляють



Місцеві жителі кажуть, що ця маршрутка стоїть у цьому місці щодня.



«А хто це так «ідеально» паркується? О, так це ж ті, хто може курити, пити каву, перемикати передачі, жонглювати насінням і їхати одночасно. А потім ще так щиро дивуються «чому ж нас так не люблять», – йдеться у повідомленні.



Відзначається, що «ідеальне» місце для парковки маршрутники обрали навпроти пологового будинку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на Виноградарі водії маршруток паркуються прямо посеред тротуару.Про це повідомляють Факти ICTV Місцеві жителі кажуть, що ця маршрутка стоїть у цьому місці щодня.«А хто це так «ідеально» паркується? О, так це ж ті, хто може курити, пити каву, перемикати передачі, жонглювати насінням і їхати одночасно. А потім ще так щиро дивуються «чому ж нас так не люблять», – йдеться у повідомленні.Відзначається, що «ідеальне» місце для парковки маршрутники обрали навпроти пологового будинку.

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