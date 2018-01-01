Армія звільнила ще один населений пункт на Донбасі





Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.



«Повідомляємо, що населений пункт Катеринівка Луганської області, який розташований поблизу лінії розмежування, уже тривалий час підконтрольний Україні. Військовослужбовці Збройних Сил України допомагають місцевому населенню у вирішенні нагальних питань та поверненню до мирного життя», - йдеться у повідомленні.



А 31 січня стало відомо, що Збройні сили України взяли під контроль село Новоолександрівка в Попаснянському районі Луганської області, яке до цього перебувало в «сірій зоні».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Село Катеринівка, яке перебувало в «сірій зоні», перейшло під контроль українських військових.Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.«Повідомляємо, що населений пункт Катеринівка Луганської області, який розташований поблизу лінії розмежування, уже тривалий час підконтрольний Україні. Військовослужбовці Збройних Сил України допомагають місцевому населенню у вирішенні нагальних питань та поверненню до мирного життя», - йдеться у повідомленні.А 31 січня стало відомо, що Збройні сили України взяли під контроль село Новоолександрівка в Попаснянському районі Луганської області, яке до цього перебувало в «сірій зоні».

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