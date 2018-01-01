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Армія звільнила ще один населений пункт на Донбасі

Армія звільнила ще один населений пункт на Донбасі
Село Катеринівка, яке перебувало в «сірій зоні», перейшло під контроль українських військових.

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.

«Повідомляємо, що населений пункт Катеринівка Луганської області, який розташований поблизу лінії розмежування, уже тривалий час підконтрольний Україні. Військовослужбовці Збройних Сил України допомагають місцевому населенню у вирішенні нагальних питань та поверненню до мирного життя», - йдеться у повідомленні.

А 31 січня стало відомо, що Збройні сили України взяли під контроль село Новоолександрівка в Попаснянському районі Луганської області, яке до цього перебувало в «сірій зоні».


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Теги: війна з Росією, АТО
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