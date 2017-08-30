Експерт: Поліщук не готовий до боротьби за крісло мера Луцька

Експерт "Волинського центру розвитку урядування"вважає, що укропівець(на фото) не готовий до боротьби за крісло мера Луцька.Про це він сказав у ток-шоу "Протилежний погляд".Спочатку в.о. міського головизаявив, що Ігор Поліщук - "явний фаворит", якого нібито підтримують 40% учасників одного з соцопитувань.На це Яковлев відповів, що Путосвіт давно працює над тим, аби Поліщук став міським головою Луцька."По відсотках, які ви озвучили, то дуже і дуже позитивний прогноз, думаю мало він має відношення до реального життя... Не готовий пан Ігор до цієї посади. І ви це розумієте прекрасно, але не озвучуєте", - в