Експерт: Поліщук не готовий до боротьби за крісло мера Луцька
Сьогодні, 09:18
Експерт "Волинського центру розвитку урядування" Тарас Яковлев вважає, що укропівець Ігор Поліщук (на фото) не готовий до боротьби за крісло мера Луцька.
Про це він сказав у ток-шоу "Протилежний погляд".
Спочатку в.о. міського голови Григорій Пустовіт заявив, що Ігор Поліщук - "явний фаворит", якого нібито підтримують 40% учасників одного з соцопитувань.
На це Яковлев відповів, що Путосвіт давно працює над тим, аби Поліщук став міським головою Луцька.
"По відсотках, які ви озвучили, то дуже і дуже позитивний прогноз, думаю мало він має відношення до реального життя... Не готовий пан Ігор до цієї посади. І ви це розумієте прекрасно, але не озвучуєте", - в
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Про це він сказав у ток-шоу "Протилежний погляд".
Спочатку в.о. міського голови Григорій Пустовіт заявив, що Ігор Поліщук - "явний фаворит", якого нібито підтримують 40% учасників одного з соцопитувань.
На це Яковлев відповів, що Путосвіт давно працює над тим, аби Поліщук став міським головою Луцька.
"По відсотках, які ви озвучили, то дуже і дуже позитивний прогноз, думаю мало він має відношення до реального життя... Не готовий пан Ігор до цієї посади. І ви це розумієте прекрасно, але не озвучуєте", - в
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Коментарі 2
Це "соцопитування" зроблене так, як треба укропу і за гроші укропу.Поліщук не має навіть 4%. Поліщук - це трагедія для міста, це шлях в нікуди. Пустовіт ніколи не спирався на якісь серйозні дослідження. Він мислить на рівні ротного старшини. Базар. Самозавдання і ціль Пустовіта - якомога довше посидіти в кріслі і якомога більше вкрасти.
Якій яковлєв єксперт не смішіть мої труси
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