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Експерт: Поліщук не готовий до боротьби за крісло мера Луцька

Експерт: Поліщук не готовий до боротьби за крісло мера Луцька
Експерт "Волинського центру розвитку урядування" Тарас Яковлев вважає, що укропівець Ігор Поліщук (на фото) не готовий до боротьби за крісло мера Луцька.

Про це він сказав у ток-шоу "Протилежний погляд".

Спочатку в.о. міського голови Григорій Пустовіт заявив, що Ігор Поліщук - "явний фаворит", якого нібито підтримують 40% учасників одного з соцопитувань.

На це Яковлев відповів, що Путосвіт давно працює над тим, аби Поліщук став міським головою Луцька.

"По відсотках, які ви озвучили, то дуже і дуже позитивний прогноз, думаю мало він має відношення до реального життя... Не готовий пан Ігор до цієї посади. І ви це розумієте прекрасно, але не озвучуєте", - в




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Теги: Ігор Поліщук, Тарас Яковлев, вибори
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Коментарі 2
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Це "соцопитування" зроблене так, як треба укропу і за гроші укропу.Поліщук не має навіть 4%. Поліщук - це трагедія для міста, це шлях в нікуди. Пустовіт ніколи не спирався на якісь серйозні дослідження. Він мислить на рівні ротного старшини. Базар. Самозавдання і ціль Пустовіта - якомога довше посидіти в кріслі і якомога більше вкрасти.
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Якій яковлєв єксперт не смішіть мої труси
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