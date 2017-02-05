Фотоспогади про Миколу Романюка
Сьогодні, 09:50
Здається, ще зовсім недавно луцький міський голова Микола Романюк махав пальцем на підлеглих під час оперативних нарад та сміявся із депутатських жартів на сесії. Та минув вже рік від дня, відколи луцький градоначальник відійшов у вічність.
Завжди усміхнений Микола Ярославович нині дивиться на місто, яке стало таким рідним, лише із фото – у вишиванці, діловому костюмі чи звичайному трикотажному светрі.
Луцьк пам’ятає його різним: з рукою на серці під час виконання гімну, зосередженим, але привітним під час нагородження медалями волинських Героїв чи веселим та жартівливим під час оглядин дитячого садка.
Вашій увазі фотоспогади про міського голову Луцька, якими ділиться Павло Березюк.
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Завжди усміхнений Микола Ярославович нині дивиться на місто, яке стало таким рідним, лише із фото – у вишиванці, діловому костюмі чи звичайному трикотажному светрі.
Луцьк пам’ятає його різним: з рукою на серці під час виконання гімну, зосередженим, але привітним під час нагородження медалями волинських Героїв чи веселим та жартівливим під час оглядин дитячого садка.
Вашій увазі фотоспогади про міського голову Луцька, якими ділиться Павло Березюк.
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