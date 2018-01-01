Луцька журналістка вдруге стала мамою

Ольга Кононенко вдруге стала мамою.



Це трапилося вчора, 2 лютого, - пише



У неї народилася дівчинка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Журналістка «Волинської правди»вдруге стала мамою.Це трапилося вчора, 2 лютого, - пише Волинська правда У неї народилася дівчинка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію