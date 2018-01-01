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Луцька журналістка вдруге стала мамою

Луцька журналістка вдруге стала мамою
Журналістка «Волинської правди» Ольга Кононенко вдруге стала мамою.

Це трапилося вчора, 2 лютого, - пише Волинська правда.

У неї народилася дівчинка.

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