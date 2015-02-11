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У луцькому дворі понищили дитячий майданчик. ФОТО

У луцькому дворі понищили дитячий майданчик. ФОТО
У Луцьку водія мікроавтобуса звинуватили в руйнуванні дитячого майданчика в дворі на проспекті Президента Грушевського.

Світлини виклав у Facebook Володимир Махно.

"Ось так виглядає у нас зараз дитячий майданчик після того як цей ... паркує своє авто", - додав він.

"І ніякі прохання ставити машину в іншому місці на нього не діють. Думаю,
що треба вживати відповідні міри", - додають сусіди.



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Теги: проблема, ЖКГ
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Коментарі 5
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А колеса для початку порізати-важко? Як слова не доходять...
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Так поріжде колеса бо ми ж макаки з джунглів
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Лопатою по лобовусі
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Якщо йому і після цього не дійде то спалю нахрєн! Вже цей козел дістав.
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як вже дістали ці дуже чесні і чемні укробляхи...
знову проблема номерів? чи в голові вітер там? чого затихли?
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