У луцькому дворі понищили дитячий майданчик. ФОТО
Сьогодні, 13:52
У Луцьку водія мікроавтобуса звинуватили в руйнуванні дитячого майданчика в дворі на проспекті Президента Грушевського.
Світлини виклав у Facebook Володимир Махно.
"Ось так виглядає у нас зараз дитячий майданчик після того як цей ... паркує своє авто", - додав він.
"І ніякі прохання ставити машину в іншому місці на нього не діють. Думаю,
що треба вживати відповідні міри", - додають сусіди.
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Світлини виклав у Facebook Володимир Махно.
"Ось так виглядає у нас зараз дитячий майданчик після того як цей ... паркує своє авто", - додав він.
"І ніякі прохання ставити машину в іншому місці на нього не діють. Думаю,
що треба вживати відповідні міри", - додають сусіди.
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