У луцькому дворі понищили дитячий майданчик. ФОТО

У Луцьку водія мікроавтобуса звинуватили в руйнуванні дитячого майданчика в дворі на проспекті Президента Грушевського.Світлини виклав у Facebook Володимир Махно."Ось так виглядає у нас зараз дитячий майданчик після того як цей ... паркує своє авто", - додав він."І ніякі прохання ставити машину в іншому місці на нього не діють. Думаю,що треба вживати відповідні міри", - додають сусіди.