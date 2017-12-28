Поповнення 14-ї бригади склало присягу. ФОТО





3 лютого військовослужбовці контрактної служби присягнули на вірність українському народові, - повідомили у прес-службі частини.



"Їхнє рішення стати на захист Батьківщини, патріотизм і відданість рідній землі є запорукою сили Збройних Сил України та нашої Перемоги! Капелан нашої бригади, ієрей Юрій Глова, поблагословив новобранців та весь особовий склад військової частини на щасливу службу й звитягу", - кажуть в 14-ї бригаді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці 14-ї бригади, які поповнили лави підрозділу, склали присягу.3 лютого військовослужбовці контрактної служби присягнули на вірність українському народові, - повідомили у прес-службі частини."Їхнє рішення стати на захист Батьківщини, патріотизм і відданість рідній землі є запорукою сили Збройних Сил України та нашої Перемоги! Капелан нашої бригади, ієрей Юрій Глова, поблагословив новобранців та весь особовий склад військової частини на щасливу службу й звитягу", - кажуть в 14-ї бригаді.

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