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Поповнення 14-ї бригади склало присягу. ФОТО

Поповнення 14-ї бригади склало присягу. ФОТО
Військовослужбовці 14-ї бригади, які поповнили лави підрозділу, склали присягу.

3 лютого військовослужбовці контрактної служби присягнули на вірність українському народові, - повідомили у прес-службі частини.

"Їхнє рішення стати на захист Батьківщини, патріотизм і відданість рідній землі є запорукою сили Збройних Сил України та нашої Перемоги! Капелан нашої бригади, ієрей Юрій Глова, поблагословив новобранців та весь особовий склад військової частини на щасливу службу й звитягу", - кажуть в 14-ї бригаді.


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Теги: 14 бригада, присяга
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